Подставной победитель: мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой (фото)

Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль, обманув представителей лотереи. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

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В США полицейские обвинили Сандру Джин Кроу в том, что она ложно назвала себя владельцем лотерейного билета стоимостью 30 000 долларов, чтобы помочь настоящему владельцу, Элвину Хансу Ларсену III, избежать уплаты долгов. Об этом пишет Daily Star.

У женщины, якобы выигравшей в лотерею, отобрали приз после ссоры с соседом по комнате, в результате которой пару обвинили в мошенничестве.

63-летняя Сандра Джин Кроу из штата Айова, сияла от счастья, когда отдавала скретч-билет Candy Cane Crossword, чтобы получить свой выигрыш. Она забрала главный приз лотереи за ноябрь 2022 года.

Но сотрудники полиции утверждают, что женщина не является настоящей владелицей лотерейного билета с выигрышем в 30 тысяч долларов. Они утверждают, что она действовала как "подставной человек" при получении выигрыша. Это было сделано с целью сокрыть настоящего победителя, чтобы избежать принудительной выплаты долгов.

Сандра Кроу улыбается и держит в руках крупный новенький чек после получения единовременного выигрыша Фото: Daily Star

На снимке Кроу улыбается и держит в руках крупный новенький чек после получения единовременного выигрыша в региональном отделении Лотереи Айовы в Сидар-Рапидс 7 ноября.

Проблемы начались в следующем месяце. Офицеры полиции прибыли на место возникновения конфликта, чтобы урегулировать спор, который и выявил настоящего победителя.

Согласно судебным документам, полученным газетой The Courier, человеком, который на самом деле купил билет, был сосед Кроу по комнате Элвин Ханс Ларсен III. Женщина ложно назвала себя победителем, потому что мужчина опасался, что если он сам получит деньги, то будет вынужден использовать выигрыш для погашения непогашенных долгов — в том числе 919 долларов, которые он задолжал городу Эвансдейл.

Согласно судебным документам, прибывшие полицейские услышали, как сожители спорили о выигрыше в лотерею.

"Я обналичила чек. Я не имела права на деньги. Он умолял меня получить приз, чтобы ему не пришлось платить деньги, которые он должен", — якобы сказала женщина.

Затем Кроу якобы изменила свою историю, сказав полицейским, что билет был подарком от Ларсена. Но когда офицеры допросили мужчину о выигрыше, он отрицал это, заявив, что пара пыталась получить максимальную прибыль. Американец добавил, что между ними произошла ссора, потому что Кроу отказалась выплатить ему долю, о которой они договорились.

В результате инцидента и Кроу, и Ларсену были предъявлены обвинения в мошенничестве с лотереей, что является тяжким преступлением.

Ранее Фокус писал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.