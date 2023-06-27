Підставний переможець: чоловік втратив головний приз лотереї через сварку із сусідкою (фото)

Сандра Джин Кроу й Елвін Ганс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток, обдуривши представників лотереї. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

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У США поліцейські звинуватили Сандру Джин Кроу в тому, що вона неправдиво назвала себе власницею лотерейного білета вартістю 30 000 доларів, щоб допомогти справжньому власнику, Елвіну Гансу Ларсену III, уникнути сплати боргів. Про це пише Daily Star.

У жінки, яка нібито виграла в лотерею, відібрали приз після сварки із сусідом по кімнаті, унаслідок якої пару звинуватили в шахрайстві.

63-річна Сандра Джин Кроу зі штату Айова сяяла від щастя, коли віддавала скретч-білет Candy Cane Crossword, щоб отримати свій виграш. Вона забрала головний приз лотереї за листопад 2022 року.

Але співробітники поліції стверджують, що жінка не є справжньою власницею лотерейного білета з виграшем у 30 тисяч доларів. Вони стверджують, що вона діяла як "підставна людина" під час отримання виграшу. Це було зроблено з метою приховати справжнього переможця, щоб уникнути примусової виплати боргів.

Сандра Кроу всміхається та тримає в руках великий новенький чек після отримання одноразового виграшу Фото: Daily Star

На знімку Кроу всміхається та тримає в руках великий новенький чек після отримання одноразового виграшу в регіональному відділенні Лотереї Айови в Сідар-Рапідс 7 листопада.

Проблеми почалися наступного місяця. Офіцери поліції прибули на місце виникнення конфлікту, щоб урегулювати суперечку, яка й виявила справжнього переможця.

Згідно із судовими документами, отриманими газетою The Courier, людиною, яка насправді купила квиток, був сусід Кроу по кімнаті Елвін Ганс Ларсен III. Жінка неправдиво назвала себе переможицею, тому що чоловік побоювався, що якщо він сам отримає гроші, то буде змушений використати виграш для погашення непогашених боргів — зокрема 919 доларів, які він заборгував місту Евансдейл.

Згідно із судовими документами, прибулі поліцейські почули, як співмешканці сперечалися про виграш у лотерею.

"Я перевела в готівку чек. Я не мала права на гроші. Він благав мене отримати приз, щоб йому не довелося платити гроші, які він винен", — нібито сказала жінка.

Потім Кроу нібито змінила свою історію, сказавши поліцейським, що білет був подарунком від Ларсена. Але коли офіцери допитали чоловіка про виграш, він заперечив це, заявивши, що пара намагалася отримати максимальний прибуток. Американець додав, що між ними сталася сварка, бо Кроу відмовилася виплатити йому частку, про яку вони домовилися.

Унаслідок інциденту і Кроу, і Ларсену висунули звинувачення в шахрайстві з лотереєю, що є тяжким злочином.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було із собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити тільки один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.