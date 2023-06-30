Мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки (видео)

Фил Стрингер поднялся на борт своего самолета и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

В США Фил Стрингер стал единственным пассажиром простоявшим почти 18 часов в ожидании запланированного рейса из Оклахомы в Северную Каролину, в итоге получил VIP-услуги как единственный пассажир самолета. Об этом пишет UPI.

Мужчина, проживающий в районе Гринсборо, штат Северная Каролина, сказал, что он прождал 17 часов и 52 минуты, прежде чем поднялся на борт своего рейса из Оклахома-Сити в Шарлотт. Вскоре Стрингер обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом, либо сели на другие самолеты, либо отказались от долгожданного полета.

Американец пошутил в видеоролике в TikTok, что он выкупил все места в самолете, чтобы избежать "общения с людьми". Он сказал, что экипаж был в хорошем настроении.

"Им нужно было позвонить; они были в своем отеле, как будто собирались лечь спать. Мне было так плохо. Я подумал, что им буквально пришлось приехать сюда ради меня", — рассказал мужчина, пережив необычный опыт.

По его словам, во время полета он подружился с экипажем самолета.

"Мы шутили, смеялись. Я обменялся с ними номерами телефонов, и мы до сих пор переписываемся и обмениваемся смешными сообщениями", — сказал Стрингер.

Ранее Фокус писал, что что члена экипажа засосало в двигатель самолета во время посадки. Самолет в тот момент только прибыл из международного аэропорта Лос-Анджелеса и был полностью заполнен пассажирами, которые были в ужасе после страшного инцидента.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).