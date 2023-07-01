Страшно красивая: в России выбрали "Мисс Москва 2023" из Саратова

25-летнюю победительницу уже раскритиковали за количество пластических операций.

В столице РФ прошел финал конкурса "Мисс Москва". И корону победительницы получила 25-летняя Ангелина Бреженская — телеведущая из Саратова. Впрочем, в соцсетях выбор жюри уже раскритиковали, так как королева красоты оказалась не такой красивой, как ожидалось, по мнению ценителей. Об этом пишет StarHit.

Ангелина — профессиональная модель и телеведущая. Окончила Российскую академию народного хозяйства. Ранее она уже принимала участие в конкурсах красоты, в том числе международных. Но победа на конкурсе "Мисс Москва" — ее самая значимая победа.

Всего в конкурсе приняли участие 33 участницы.

"Цель в жизни вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения", — заявила победительница.

Мисс Москва 2023 Фото: Комсомольская правда

Иронично, но в конкурсе красоты "Мисс Москва" могут принять участие девушки со всей России, поэтому он считается "очень сложным" из-за конкуренции.

Директор конкурса Татьяна Андреева, заявила, что хоть организаторы и задавались вопросом, насколько уместно проводит конкурс сейчас, когда их страна находится в состоянии войны с Украиной, но решили "показать красоту участниц".

"Время непростое, но важное. И конкурс также важен, потому что показывает: мы живем и у нас все отлично. Россия — самая сильная и прекрасная страна в мире. В любое время надо найти возможности. Красота наших москвичек и россиянок — наше национальное достояние. Наша задача — прославлять его как можно достойнее. А девчонки все красивые, талантливые, сплоченные. Они несут в себе дух нашего российского народа", — сообщила директор.

За победу Ангелина получила подарки от спонсоров и символическую диадему. Корону, в которой она позировала для фото, изготовили для первого конкурса почти 30 лет назад и используют только для символической коронации.

Темой конкурса 2023 года стало вдохновение, которое женщины дарят мужчинам. Победительница будет представлять столицу на фестивале "Краса России", который пройдет на фестивале "Краса России" 26 октября в Сочи. А уже финалистка этого конкурса поедет на мировой этап "Мисс Земля".

Впрочем, в соцсетях победительницу раскритиковали, заявив, что она сделала слишком много пластических операций, чтобы считаться красивой.

В том же ранее упрекали и победительницу конкурса "Миссис Россия".

Миссис Россия Фото: Комсомольская правда

А в прошлом году победительнице конкурса "Миссис Крым-2022" пришлось извиняться за исполнение песни "Червона калина".