В Госдуме потребовали от правоохранителей наказать Ольгу Валееву за "проявление украинского фашизма".

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Победительнице конкурса "Миссис Крым-2022" Ольге Валеевой грозит административная или уголовная ответственность за исполнение песни "Ой у лузі червона калина". Об этом пишет издание "Инсайдер".

По словам журналистов, Ольга Валеева, которая выиграла на оккупированном полуострове конкурс "Миссис Крым-2022", выставила в своем Instagram видеоролик.

На кадрах женщина со своей подругой исполняла украинскую песню "Ой у лузі червона калина". Издание отмечает, что видеоролик быстро распространили в пророссийских пабликах, а в адрес Ольги Валеевой посыпались оскорбления и угрозы. Из-за хейта в социальных сетях женщина была вынуждена удалить видео из своего Instagram.

На исполнение песни "Ой у лузі червона калина" также отреагировал депутат Государственной Думы от оккупированного Крыма Леонид Ивлев, который потребовал от правоохранителей наказать Ольгу Валееву за "проявление украинского фашизма".

"Многие конкурсы красоты вызывают у меня отвращение. Песню "Червона калина" знаю, за это надо наказывать. И прецеденты в Крыму есть. Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма. Надеюсь, так будет и дальше", — заявил Ивлев в комментарии журналистам.

[ + – ] Победительнице конкурса "Миссис Крым-2022" грозит ответственность за песню "Червона калина"

Сама же Ольга Валеева, выигравшая конкурс "Миссис Крым-2022", в своем Instagram попыталась оправдаться и заверила, что не знала о запрете на исполнение песни "Ой у лузі червона калина". Женщина назвала себя украинкой, которая живет в оккупированном Крыму и занимается воспитанием двоих детей.

"Я знать не знала что эта песня с чем то связана и является какой-то запрещенной. И пели мы ее без всяких смыслов, подсмыслов и символов. Просто спели украинскую песню. Да, я украинка! Родом я из Крыма, родилась в Белогорске! Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю сама двоих детей! И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что как оказалось, значит эта песня?", — написала Валеева в своем Instagram и потребовала писать ей оскорбления в личные сообщения.

[ + – ] Ольге Валеевой грозит ответственность за песню "Червона калина"

Напомним, что ранее в оккупированном Крыму закрыли ресторан "Арпат" из-за исполнения на свадьбе украинской песни "Ой у лузі червона калина". Владелец заведения, по решению подконтрольного россиянам суда, получил 15 суток ареста.

Стоит отметить, что в июне в оккупированном Крыму завершился конкурс красоты "Миссис Крым-2022", который выиграла Ольга Валеева. До переезда на аннексированный полуостров девушка проживала в Полтаве.