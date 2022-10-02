У Держдумі вимагали від правоохоронців покарати Ольгу Валєєву за "прояв українського фашизму".

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Переможниці конкурсу "Місис Крим-2022" Ользі Валєєвій загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність за виконання пісні "Ой у лузі червона калина". Про це пише видання "Інсайдер".

За словами журналістів, Ольга Валєєва, яка виграла на окупованому півострові конкурс "Місис Крим-2022", виставила у своєму Instagram відеоролик.

На кадрах жінка зі своєю подругою виконувала українську пісню "Ой у лузі червона калина". Видання зазначає, що відеоролик швидко розповсюдили у проросійських пабліках, а на адресу Ольги Валєєвої посипалися образи та погрози. Через хейт у соціальних мережах жінка була змушена видалити відео зі свого Instagram.

На виконання пісні "Ой у лузі червона калина" також відреагував депутат Державної Думи від окупованого Криму Леонід Івлєв, який вимагав від правоохоронців покарати Ольгу Валєєву за "прояв українського фашизму".

"Багато конкурсів краси викликають у мене огиду. Пісню "Червона калина" знаю, за це треба карати. І прецеденти в Криму є. Кримське громадянське суспільство та правоохоронні органи дуже правильно реагують на випадки українського фашизму. Сподіваюся, так буде й надалі", — заявив Івлєв у коментарі журналістам.

[ + – ] Переможниці конкурсу "Місис Крим-2022" загрожує відповідальність за пісню "Червона калина"

Сама ж Ольга Валєєва, яка виграла конкурс "Місис Крим-2022", у своєму Instagram спробувала виправдатися і запевнила, що не знала про заборону виконання пісні "Ой у лузі червона калина". Жінка назвала себе українкою, яка мешкає в окупованому Криму та займається вихованням двох дітей.

"Я знати не знала, що ця пісня з чимось пов'язана і є якоюсь забороненою. І співали ми її без жодних смислів, підсмислів і символів. Просто заспівали українську пісню. Так, я українка! Родом я з Криму, народилася в Білогірську! Живу собі спокійно в Сімферополі і виховую сама двох дітей! І що ви думаєте, я б стала ризикувати, знаючи, що як виявилося, значить ця пісня?" — написала Валєєва у своєму інстаграмі і вимагала писати їй образи в особисті повідомлення.

[ + – ] Ользі Валєєвій загрожує відповідальність за пісню "Червона калина"

Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму закрили ресторан "Арпат" через виконання на весіллі української пісні "Ой у лузі червона калина". Власник закладу за рішенням підконтрольного росіянам суду отримав 15 діб арешту.

Варто зазначити, що у червні в окупованому Криму завершився конкурс краси "Місис Крим-2022", який виграла Ольга Валєєва. До переїзду на анексований півострів дівчина проживала у Полтаві.