У Криму дали 15 діб власнику ресторану за українську пісню про "Червону калину" (відео)

Окрім власника ресторану "Арпат", у Бахчисараї до "відповідальності" притягнули ще шістьох гостей весілля, а заклад тимчасово закрили.

Related video

У Криму районний "суд" Бахчисарая призначив власнику ресторану "Арпат", де на весіллі грала пісня "Ой у лузі червона калина", покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 000 рублів і 15 діб адміністративного арешту. Про це повідомляє російський Telegram "Кримінформ".

Telegram-канал "Кримінформ" також повідомив, що, окрім власника ресторану, до "відповідальності" притягнули ще шістьох людей, які були гостями на весіллі, під час якого грала пісня українських націоналістів.

Крім того, так званий мер Бахчисарая Арсен Аблаєв у коментарі журналістам заявив, що "співробітники відповідних служб і адміністрації" збирають інформацію про інцидент і проводять перевірки, щоб дати правову оцінку подіям на весіллі. А до цього часу заклад буде зачинений.

"Служби дадуть оцінку цій ситуації, як щодо господарчого суб'єкта, який здійснює діяльність, так і щодо всіх осіб, які брали участь у цьому заході", — сказав Аблаєв.

Напередодні "віцепрем'єр уряду Криму" Михайло Назаров заявив, що на чотирьох учасників весілля, де грала українська пісня, склали протоколи, які будуть прикріплені до матеріалів для розгляду в "суді".

У мережі також з'явилися відео діджея Ахтема Гемеджі, який працював на весіллі та відповідав за музичний супровід урочистості, де публічно вибачився за те, що включив пісню "Ой у лузі червона калина". За його словами, йому невідомо, що пісня в період війни стала антиросійським гімном українських націоналістів.

"Приношу свої щирі вибачення перед громадянами Росії та Криму за подібний факт. Я підтримую росіян, підтримую всіх кримчан і всі національності", — пояснив Гемеджі.

Раніше повідомлялося, що інформація про випадок у ресторані "Арпат" дійшла до "керівництва" окупованого півострова, після чого так званий голова Криму Сергій Аксьонов пригрозив мешканцям Криму з проукраїнською позицією. За його словами, тим, хто скандуватиме проукраїнські гасла та співатиме українські націоналістичні пісні, загрожуватиме кримінальне переслідування.