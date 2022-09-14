В Крыму дали 15 суток владельцу ресторана за украинскую песню про "Червону калину" (видео)

Кроме владельца ресторана "Арпат" в Бахчисарае к "ответственности" привлекли еще шестерых гостей свадьбы, а заведение временно закрыли.

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В Крыму районный "суд" Бахчисарая назначил владельцу ресторана "Арпат", где на свадьбе играла песня "Ой у лузі червона калина", наказание в виде штарфа в размере 50 000 рублей и 15 суток административного ареста. Об этом сообщает российский Telegram "Крыминформ".

Telegram-канал "Крыминформ" также сообщил, что кроме владельца ресторана к "ответственности" привлекли еще шестерых человек, которые были гостями на свадьбе, во время которой играла песня украинских националистов.

Кроме того, так называемы мэр Бахчисарая Арсен Аблаев в комментарии журналистам заявил, что "сотрудники соответствующих служб и администрации" собирают информацию об инциденте и проводят проверки, чтобы дать правовую оценку событиям на свадьбе. А до этого времени заведение будет закрыто.

"Службы дадут оценку данной ситуации, как и в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, так и в отношении всех лиц, принимавших участие в данном мероприятии", – сказал Аблаев

Накануне "вице-премьер правительства Крыма" Михаил Назаров заявил, что на четырех участников свадьбы, где играла украинская песня, составлены протоколы, которые будут прикреплены к материалам для разбирательств в "суде".

В Сети также появились видео диджея Ахтем Гемеджи, работавшего на свадьбе и отвечавшего за музыкальное сопровождение торжества, где публично принес извинения за то, что включил песню "Ой у лузі червона калина". По его словам, ему было неизвестно, что песня в период войны стала антироссийским гимном украинских националистов.

"Приношу свои искренние извинения перед гражданами России и Крыма за подобный факт. Я поддерживаю россиян, поддерживаю всех крымчан и все национальности, — объяснил Гемеджи.

Ранее сообщалось, что информация о случае в ресторане "Арпат" дошла до "руководства" оккупированного полуострова, после чего так называемый глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил жителям Крыма с проукраинской позицией. По его словам, тем, кто будет скандировать проукраинские лозунги и петь украинские националистические песни, будет грозить уголовное преследование.