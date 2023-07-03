Потеряла потомство: "самая одинокая в мире" косатка разбила голову о стену аквариума (видео)

С 1979 года косатка по кличке Киска была жительницей парка MarineLand в Канаде. Животное умерло в неволе, потеряв пять детенышей. Активист и защитник животных Фил Демерс считает, что косатка не заслужила такой смерти.

Косатка Киска умерла В Канаде в начале этого года умерла известная во всем мире косатка Киска. Ее смерть наступила после того, как в прошлом году появились кадры, на которых видно, как она намеренно разбивает голову о стенку своего аквариума. Об этом пишет Daily Star.

Косатка, которую прозвали "самой одинокой косаткой в мире", умерла в неволе в одиночестве, потеряв пять детенышей. По словам защитников прав животных, она прожила "мучительное существование". Киска была поймана возле Исландии в 1979 году в возрасте двух лет, после чего ее перевезли в аквариум на острове. Вскоре животное перевезли в MarineLand, и она прожила остаток дней, прикованная к аквариуму.

К сожалению, Киска скончалась в возрасте 47 лет в марте этого года в Канаде. Это произошло после того, как в прошлом году появились кадры, на которых видно, как косатка намеренно разбивает голову о стенку своего резервуара с водой. Издание отмечает, что она пережила своих пятерых малышей, которые все умерли, не дожив до семилетнего возраста.

Активист и защитник животных Фил Демерс, считает, что косатка умерла "медленной и позорной" смертью Фото: SWNS

Фил Демерс, активист и защитник животных, который работал в MarineLand с марта 2000 года по май 2012 года, сказал, что жизнь Киски "лучше всего описать как кошмар". Он считает, что она умерла "медленной и позорной" смертью в своем крошечном аквариуме.

"Условия содержания Киски варьировались от крошечных аквариумов до грубо нарушенных и ухудшающихся. В 2012 году, как разоблачитель жестокого обращения с животными, я раскрыл проблемы с водой в парке. Сегодня эта вода вредит и даже убивает оставшихся китов и дельфинов: с 2019 года в MarineLand погибло более 25 особей", — рассказал он The Sun.

Защитник животных признавался, что наблюдать за тем, как косатка ухудшалась в течение последних десяти лет, было "мучительно для сердца".

После открытия в 1962 году в парке компании было 26 косаток, 20 из них умерли, остальные были отданы или проданы другим подобным компаниям. Организации по защите прав животных давно выступают против жестоких условий, в которые была помещена косатка. Многие считают, что ее удары об аквариум были результатом того, что с 2011 года она находилась в одиночестве. Фонд спасения косаток заявил, что Киска "потеряла свободу, своих малышей и всех своих товарищей по аквариуму".

Ранее Фокус писал, что косатки разорвали на части яхту у испанского побережья. Некоторые высказываются в том духе, что раненая самка решила мстить людям и научила этому других.

Также сообщалось, что в большинстве случаев киты-убийцы прибегают к одной и той же тактике, когда атакуют лодки. Последним стало нападение группы косаток на яхту в Гибралтарском проливе, но исследователи полагают, что на счету этой группы убийц это уже третье потопленное судно с мая 2020 года.