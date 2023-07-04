Кошмар продолжается: женщине пришили руку к животу после зверского нападения собаки (видео)

Саманту Хеслер атаковал питбуль в ее собственном доме. Женщину спасла ее дочь, ударив животное ножом в глаз. Однако на этом все не закончилось. Она рассказала, что нападение тяжело сказалось на ее психическом, физическом и финансовом состоянии.

В США женщина, на которую в ее доме зверски напала собака, говорит, что ее кошмар продолжается. Саманта Хеслер была срочно доставлена в больницу после того, как в ее раны попала инфекция. Об этом пишет WSB-TV.

Сейчас женщина находится в больнице Грейди, где ей оказывают круглосуточную помощь. Хеслер рассказала, что это очень тяжело сказалось на ее психическом, физическом и финансовом состоянии.

"У меня не все так хорошо. У меня бывают очень тяжелые дни. Я плачу по крайней мере два или три раза в день", — рассказала американка.

Девушка вернулась в больницу после того, как провела там месяц в мае. Это случилось после того, как на нее напал питбуль, с которым она сидела дома.

"Собака просто начала рычать и прыгнула на маму", — объяснила 16-летняя дочь Хеслера, Каня.

Хеслер получила тяжелые повреждения руки и перенесла несколько операций Фото: WSB-TV

В тот день девочка спасла жизнь своей матери. Она взяла нож с их кухни и ударила животное в глаз, чтобы оттащить его от нее. Хеслер получила тяжелые повреждения руки и перенесла несколько операций.

"Люди просто думают, что укус собаки — это что-то вроде: "О, меня только что укусила собака". А выглядит это так, будто на нее напала акула", — говорит Каня о тяжести травм своей матери.

Издание отмечает, что врачи рассматривали возможность ампутации руки американки. Однако женщина предпочла пришить ее к животу, чтобы спасти. Затем, менее чем через две недели после выписки, в раны Хеслер попала инфекция. Ее снова срочно доставили в больницу.

"Если бы инфекция пошла дальше или была бы еще хуже, мне пришлось бы ампутировать руку", — говорит она.

Одинокая мать троих детей говорит, что это тяжело отразилось на ней и ее семье. Она не может работать. Ей приходится беспокоиться о больничных счетах. Врачи не знают, когда она сможет вернуться домой.

И все это из-за жестокого нападения собаки, которая, как она позже узнала, была выведена для нападения. Хеслер призывает людей знать историю любой собаки, которую они пускают в свой дом.

"Если вы не оформите надлежащие документы, не воспользуетесь надлежащими каналами, подобные вещи будут происходить и дальше", — сказала она.

Служба контроля за животными округа Кэрролл подвергла собаку эвтаназии.

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