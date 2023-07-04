Ударила по носу: 64-летняя женщина вступила в схватку с медведем, защищая свою собаку (фото)

Линн Келли пришлось наложить швы после того, как она отбилась от черного медведя, преследовавшего ее собаку. По мнению эксперта, женщина сделала правильный выбор во время столкновения с диким зверем.

В США 64-летняя Линн Келли занималась садоводством возле своего дома в Портере, штат Мэн, когда ее собака вернулась из леса и ее преследовал взрослый черный медведь. Об этом пишет Metro.

Марк Латти, представитель Департамента внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн, сказал, что женщина правильно отреагировала на встречу с опасным зверем, сделав себя как можно крупнее. Однако он добавил, что не рекомендуется вступать в конфронтацию с черными медведями, что Линн и сделала, ударив медведя по носу.

"Он был выше меня на фут и шел на меня. Я пыталась сделать себя как можно больше, кричала и вопила. Мне пришлось отбиваться от него, потому что я не собиралась убегать от него. Я знаю, что они могут легко догнать человека", — рассказала американка.

Женщине помогли в ближайшей больнице Фото: ABC News

Затем медведь на короткое время вцепился зубами Линн в запястье, оставив рану, требующую нескольких швов, которые ей наложили в ближайшей больнице. После инцидента медведь отступил в лес.

"Все произошло так быстро. Видеть медведя так близко было немного нервно", — добавила женщина

Издание отмечает, что в штате Мэн обитает одна из самых больших популяций черных медведей среди всех штатов восточного побережья США, нападения медведей такого рода, как правило, редки.

Департамент внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн рекомендует людям убирать из дома вещи, которые могут привлечь внимание диких зверей, например, мусор, корм для животных или даже кормушки для птиц.

Ранее Фокус писал, что женщине пришили руку к животу после зверского нападения собаки. Саманту Хеслер атаковал питбуль в ее собственном доме. Женщину спасла ее дочь, ударив животное ножом в глаз. Однако на этом все не закончилось. Она рассказала, что нападение тяжело сказалось на ее психическом, физическом и финансовом состоянии.

Также сообщалось, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.