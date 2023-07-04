Думает что ему 14: подросток, пропавший 8 лет назад, найден живым с порезами по всему телу

Руди Фариас бесследно исчез когда ему было 17 лет. Спустя 8 год парень был найден живым, но выглядит "неузнаваемым" и считает себя другим человеком. Он находится в стрессовом состоянии и боится касаний со стороны людей.

В Хьюстоне, США, обнаружили 25-летнего мужчину, который 8 лет считался пропавшим без вести. Последний раз Рудольфа "Руди" Фариаса IV видели 6 марта 2015 года в возрасте 17 лет во время прогулки со своими собаками. Об этом пишет Metro.

Мать пропавшего подростка рассказала, что кто-то позвонил в службу 911, обнаружив его лежащим возле церкви. Она добавила, что сын был найден с порезами и синяками по всему телу, а волосы были запачканы кровью. Женщина считает, что он подвергся жестокому обращению и избиению.

Она также поделилась фотографиями сына, на которых он находится в больничной койке.

Издание отмечает, что с парнем пытались пообщаться, но Руди лишь произносит несколько слов и скручивается в позу эмбриона. Мужчина считает, что он является другой личностью:

"Он думает, что его зовут Хулио Торреас и ему сейчас 14 лет. Он реагирует с судорожным сокращением, если вы пытаетесь прикоснуться или обнять его. Он раздражается каждой мелочью, поэтому нам нужно быть осторожными с ним. Он помнит мало, но мы считаем, что это ожидаемо", — сказала его мать.

Парень думает, что его зовут Хулио Торреас и ему сейчас 14 лет Фото: коллаж Фокус

Женщина отметила, что его восстановление будет длительным процессом, но она благодарна за то, что ее сына нашли живым.

В 2015 году власти сообщили, что Фариасу были поставлены диагнозы депрессии, посттравматического стрессового расстройства и тревожного расстройства. Организация Texas EquuSearch начала просить общественность о помощи в поиске подростка, отмечая, что он, возможно, находится в дезориентированном состоянии и не принимает нужные лекарства.

Ранее Фокус писал, что женщину нашли спустя 53 года после ее исчезновения. Детективы, которые ищут ответы на вопросы по делу об таинственном убийстве, наконец-то опознали жертву. Более полувека ее называли "Дамой из багажника".

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.