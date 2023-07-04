Пинали и бросали: семья едва не усыпила кота, которого избила банда подростов (фото)

У домашнего животного по кличке Тоска была тяжелая жизнь: его бросали, сбивали и "похищали" в течение всего 12 лет его жизни. Его хозяин, Райан Макхью, рассказал, что после встречи с группой молодых людей у кота были переломаны ребра, и ему было очень больно.

В Великобритании семья едва избежала необходимости усыпить своего любимого кота по кличке Тоска после того, как группа молодых людей набросилась на беспомощное животное, потенциально сломав ему ребра в результате жестокого нападения. Об этом пишет Daily Express.

RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения) начала расследование, чтобы разыскать жестоких молодых людей, которые, как утверждается, поочередно пинали и бросали банки в кота. После инцидента на Тернкрофт-лейн в Оффертоне, пригороде Стоктона, Тоска был срочно доставлен в ветеринарную клинику после того, как отважный прохожий вмешался и остановил насилие.

Издание отмечает, что у домашнего животного была тяжелая жизнь: его бросали, сбивали и "похищали" в течение всех 12 лет его жизни. Тоска был сбит машиной и в результате получил проблемы с глазом, после чего его отдали на воспитание отцу троих детей Райану Макхью, чья семья приняла его у себя.

Котик не мог заставить себя покинуть дом мистера Макхью в течение 18 месяцев после того, как его приютили. В конце концов кот нашел в себе силы и стал выходить на улицу, иногда даже на несколько дней подряд.

"Около шести месяцев назад он начал пускаться в большие приключения. Люди писали на Facebook: "Этот кот потерялся?". Он такой дружелюбный, что может идти за людьми целую вечность. Я думаю, именно это и произошло в субботу — он подошел к этим детям и был дружелюбным, как он обычно делает", — рассказал мистер Макхью.

Тоска был сбит машиной и в результате получил проблемы с глазом Фото: MEN

Внезапная тяга Тоски к путешествиям побудила 31-летнего хозяина купить трекер для своего кота, и это решение было принято как нельзя кстати, ведь животное "похитили" и оно оказалось в Дройлсдене, к востоку от центра Манчестера.

Однако последнее испытание Тоски заставило Макхью задуматься о том, чтобы оставить его в доме ради собственной безопасности. Он сказал, что масштабы избиения, которому подвергся кот, очень потрясли его семью.

"Это расстраивает. Мы все опустошены. Мы чуть не усыпили его у ветеринаров, потому что они сказали, что это будет стоить очень дорого. Видно, что ему больно — он чихнул, и было видно, что ему больно. Он любит гулять. Я не против найти его с маячком, когда он не возвращается. Но больше не стоит рисковать, когда есть люди, которые могут сделать такое", сказал британец.

О последнем инциденте было сообщено в полицию Большого Манчестера, и мистер Макхью связался с местными школами, чтобы помочь в расследовании. К сожалению, камеры видеонаблюдения вблизи места происшествия не записывали видеоматериалы.

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