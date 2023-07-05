Разрушила жизнь: женщина ради развлечения купила ДНК-тест и узнала тайну своего отца

После разоблачения тайны в семье, женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.

В Британии женщина приобрела ради развлечения набор ДНК за 63 фунта. Он полностью разрушил ее жизнь. Об этом рассказывает Mirror.

По словам собеседницы издания, ее парень начал исследовать историю своей семьи и генеалогию. У него большая семья, а у нее — только отец и мать и двое живых бабушек и дедушек — никаких биологических теток, дядей или двоюродных братьев. Но весь мир для нее изменился, когда появились результаты теста, которые связали ее с женщиной в Канаде, о которой она ничего не знала.

ДНК-тест разоблачил ее отца как негодяя, а его дочь обнаружила, что у нее есть старшая сводная сестра, которая живет в Канаде.

После разговора с отцом женщина узнала, что у ее папы раньше была связь с канадкой, но он ее разорвал после того, как узнал, что она беременна.

"Он сказал ей избавиться от ребенка и угрожал солгать, чтобы ее депортировали. Я не думаю, что ее депортировали, но она и моя сводная сестра живут в Канаде. Я думала, что знаю своего отца. Она предоставила мне доказательства, и мой папа признался мне во всем, но попросил меня не рассказывать маме. Моя сводная сестра не хочет иметь с нами ничего общего, и я ненавижу ощущение, будто я вру своей маме. Я также не могу видеть своего папу так же, хотя до всего этого я считала его лучшим", — рассказала женщина.

После разоблачения этой истории, она обратилась к социальным сетям, чтобы призвать других не "копаться в прошлом и раскрывать старые тайны".

Напомним, что в Британии близнецы ради развлечения принесли домой семейный набор ДНК и разоблачили собственную мать в измене. Они обнаружили, что их отец — не биологический.

Ранее сообщалось, что в Британии женщина устроилась на работу "голой уборщицей" и стала получать бешеные деньги. Она быстро выплатила все долги и задумалась, чтобы уйти с основной работы.