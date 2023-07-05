Вывел "формулу успеха": мужчина получил более $1 млн, выиграв в лотерею 7 раз (фото)

Ричард Лустиг выиграл в лотерею более $1 млн за семь раз. Мужчина рассказал, что начал выигрывать только после того, как вывел "формулу" успеха. Он утверждал, что потратил десятилетия, играя в лотерею каждый день, прежде чем прославился своими последовательными выигрышами.

Многие люди мечтают выиграть в лотерею, и лишь немногим удается воплотить эту мечту в жизнь, но некоторым везет не единожды. Одним из таких людей оказался Ричард Лустиг из Орландо, штат Флорида, который стал миллионером, забрав семь главных призов в государственных лотереях в период с 1993 по 2010 год. Об этом пишет Daily Star.

Общий выигрыш мужчины составил $1 052 205, включая джекпот в размере $842 152,91, который он сорвал в 2002 году.

Но победитель лотереи утверждал, что миллионером его сделала не только чистая удача. Перед смертью в 2018 году Ричард рассказал, что он постоянно проигрывал, пока не придумал собственную формулу, которая давала ему больше шансов на победу. Он утверждал, что потратил десятилетия, играя в лотерею каждый день, прежде чем прославился своими последовательными выигрышами, но в первые несколько лет его успех был невелик.

"Когда лотерея появилась во Флориде, я был как все: "Вау, покупаю лотерейные билеты, выигрываю много денег, ухожу на пенсию, покупаю большую шикарную яхту, что угодно, бла-бла-бла". Как и все остальные, я бежал и покупал бессистемно, покупал быстрые билеты, то есть покупал билеты без плана, без метода, без чего-либо еще. Как и все остальные, я постоянно проигрывал", — говорил американец.

Мужчина выстроил формулу, благодаря которой он выиграл семь раз Фото: ABC News

В конце концов, Ричард понял, что должен быть способ увеличить свои шансы. Каждый раз, когда что-то срабатывало, он записывал это, пока у него не выстроилась формула, благодаря которой он выиграл семь раз. Первое правило, которого он придерживался, заключалось в том, чтобы держаться подальше от номеров "quick-pick", сгенерированных компьютерами, которые, по его словам, имеют наихудшие шансы.

"Каждый раз, когда вы покупаете "быстрый выбор", вы получаете другой набор чисел; поэтому ваши шансы всегда будут наихудшими в этой конкретной игре", — объяснил он.

Затем многократный победитель рассказал об одной большой ошибке, которую многие люди совершают во время игры. Мужчина всегда избегал использования дней рождения для выбора номеров.

Эта распространенная стратегия ограничивает вас в использовании менее половины доступных чисел, и Ричард сказал, что это повышает вероятность того, что вам придется делить приз, если вы выиграете. Вместо быстрого выбора или дня рождения Ричард рекомендует потратить время на изучение "хороших" номеров.

"Помните, что главный приз выигрывает набор, а не отдельные числа", — сказал он.

Мужчина всегда избегал использования дней рождения для выбора номеров Фото: Getty Images

Еще одним ключом к его успешной формуле была постоянная игра.

"Никогда не пропускайте ни одного розыгрыша в игре, в которую вы играете. Каждую субботу, каждую среду, каждую неделю", — добавил мужчина.

После своего последнего выигрыша в 2010 году, в результате которого американец получил 98 992,92 доллара, Ричард подробно описал свою формулу выигрыша в лотерею в книге "Узнайте, как увеличить свои шансы на выигрыш в лотерею".

Ранее Фокус писал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.