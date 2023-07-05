Тако с мясом крокодила: повару грозит до 9 лет тюрьмы за приготовленное на мангале блюдо

Мужчина поделился видео, в котором он показал подписчикам как нужно готовить рептилию для употребления в пищу. Повар говорит, что мясо крокодила по вкусу похоже на филе курицы.

Мексиканский шеф-повар Регио Паррильеро столкнулся с негативной реакцией после того, как поделился в Facebook видео, на котором он готовит крокодила Мореле на мангале, а затем кладет его мясо в тако. За такое блюдо мужчине может грозить до 9 лет тюремного заключения. Об этом пишет Daily Star.

Повар поделился роликом, в котором он показал своим 781 000 подписчикам, как нужно готовить крокодила для употребления в пищу. В видео животное снимают с головы до ног, между его челюстями находится яблоко. Регио обмазал рептилию смесью специй, прежде чем жарить ее на барбекю. Позже он положил приготовленное мясо в тако.

"Этот крокодил не находится под угрозой исчезновения, он родом из Табаско. Его мясо предназначено для потребления человеком. Как вы можете видеть, у него белое и очень нежное мясо, которое напоминает мне текстуру рыбного филе. По вкусу оно похоже на курицу, но с другой текстурой. Я сделал несколько тако, чтобы попробовать его, а остальное закрыл в вакуум", — объясняет мужчина.

Во многих частях Мексики и других частях Соединенных Штатов употребление крокодила в пищу очень распространено, будь то жареное или копченое мясо. Однако некоторые зрители шеф-повара были не слишком довольны таким блюдом.

"Рептилии не съедобны, какие бы аргументы вы ни приводили", — написал один из его подписчиков.

Животное, которое приготовил Регио, похоже, крокодил Мореле, вид, охраняемый в Мексике Фото: коллаж Фокус

Также в комментариях отметили, что согласно статье 420 Федерального уголовного кодекса Мексики, "человеку, который угрожает биоразнообразию и убивает крокодила, грозит девять лет тюрьмы".

Закон применяется к людям, которые незаконно захватывают, трансформируют, собирают, транспортируют или повреждают" ряд водных видов. В качестве наказания предусмотрено "от одного до девяти лет тюремного заключения. Животное, которое приготовил Регио, похоже, крокодил Мореле, вид, охраняемый в Мексике по данным World Land Trust.

Издание отмечает, что остается неясным, как Регио стал обладателем животного.

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