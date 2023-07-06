Все время проводит с мужем: девушка "испортила" свадьбу лучшей подруги из-за ревности

Подружка невесты говорит, что она проплакала всю церемонию не потому, что была тронута, а потому, что оплакивала их дружбу. Когда пришло время для выступлений, девушка решила не зачитывать речь, которую готовила несколько недель, а произнести ее в свободной форме.

Одна женщина на популярном форуме Reddit рассказала, что ее поступок вызвал возмущение людей после того, как она "испортила" свадьбу своей подруги. Девушке показалось, что жених разрушил их тесную связь. Она рассказала, как ее лучшая подруга изменилась после знакомства с будущим мужем и стала проводить больше времени с ним чем с ней. Об этом пишет The Mirror.

В порыве ревности девушка решила поговорить об этом во время своей речи подружки невесты, чем окончательно "испортила настроение" торжества.

"Моя лучшая подруга детства вышла замуж. Они вместе уже семь лет, и я знала его довольно хорошо через дружбу с моей лучшей подругой, но после того, как у них все стало серьезно, наша дружба изменилась. Да, многие из вас скажут, что это естественно и приоритеты меняются, и я согласна. Я согласна, что все не может быть всегда одинаково, и что ее приоритет сейчас — это ее муж и семья, которую она создаст с ним — но все же. Я чувствую себя совершенно безумной из-за этого", — написала взволнованная женщина.

Подружка невесты говорит, что она проплакала всю церемонию не потому, что была тронута, а потому, что оплакивала их дружбу.

"В тот день я перестала надеяться на то, что все вернется на круги своя. Все думали, что это мило, что я была тронута и счастлива, но это было не так. Но я не могла сказать это вслух", — добавила она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Когда пришло время для выступлений, девушка решила не зачитывать речь, которую готовила несколько недель, а произнести ее в свободной форме.

"У меня была готова речь подружки невесты, но все это было ложью. Поэтому я решила отказаться от своей настоящей речи подружки невесты и говорить честно. Я сказала, что не хочу лгать, хочу быть честной, но я не счастлива. Я не рада, что из-за этого человека, за которого она вышла замуж, изменилась наша дружба. Я не счастлива в этот день. Я просто притворялась весь день ради нее, но с моей стороны было бы позором подняться и солгать о том, что я рада".

По словам девушки, после ее речи в течение двух-трех минут стояла неловкая тишина. Многие гости смотрели на нее осуждающе.

"Моя лучшая подруга о чем-то шепталась со своим новым мужем. Весь вечер моя подруга игнорировала меня. Я просила поговорить с ней, но она сердито сказала мне, что сейчас неподходящее время", — написала девушка.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Потрясенная ее вспышкой, невеста игнорировала ее сообщения и звонки в течение двух дней, пока, наконец, не рассказала ей о ситуации.

"Она сказала, что я пытаюсь изображать жертву и что она не может поверить, что я не проявила ни капли раскаяния по поводу того, что сказала", — подвела итог автор темы.

Желая узнать, не перегнула ли она палку, подружка невесты обратилась к людям на Reddit, чтобы узнать их мнение.

"Она была расстроена тем, что брак повлиял на ее отношения с лучшей подругой, поэтому она полностью разрушила эти отношения своей эгоистичной речью "Бедная я". Надеюсь, ее лучшая подруга больше никогда не будет с ней разговаривать", — написал один из пользователей форума.

Другой пользователь добавил: "Ей повезло, что никто не "помог" ей покинуть прием сразу после этого".

Ранее Фокус писал, что пара рассталась из-за отказа от интима в брачную ночь. По словам австралийки Рейчел, она была слишком уставшей, чтобы удовлетворить желание мужа.

Также сообщалось, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.