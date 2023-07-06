Изменит судьбу человечества: специалисты сделали фундаментальное открытие под Норвегией

Новое горное открытие может изменить будущее человечества в ближайшие 50 лет. Найденный материал используется в батареях и солнечных панелях, и в последние годы его сильно не хватало.

В Норвегии специалисты обнаружили гигантское месторождение фосфатного сырья, которое содержит достаточно материала, чтобы удовлетворить постоянно растущие мировые потребности. Об этом пишет Daily Star.

Этот материал используется в батареях и солнечных панелях, и в последние годы его не хватало. Компания Norge Mining обнаружила в Норвегии около 70 миллиардов тонн невозобновляемого ресурса.

Изначально компания заявляла, что этот ресурс прослужит миру около 100 лет, но позже изменила свое заявление на 50 лет, в связи с постоянно растущим глобальным спросом со стороны определенных отраслей промышленности, таких как технологии и производство мобильных телефонов.

В ходе поисков были также обнаружены титан и ванадий, и есть надежда, что строительство нового рудника будет ускорено и его откроют примерно в 2028 году.

"Когда вы находите что-то такого масштаба в Европе, что превышает все другие известные нам источники — это очень важно. Фосфор из Китая, Вьетнама или Казахстана не делает солнечную батарею обязательно "зеленым" продуктом. Таким образом, это подчеркивает нашу концепцию, что устойчивое развитие начинается в земле, когда вы выкапываете материал. Когда мы это обнаружили, мы провели две программы бурения в двух зонах. Мы установили два ресурса мирового класса, которые вместе позволяют обеспечить сырьем людей не менее чем на 50 лет", — сказал Euractiv News Майкл Вурмсер из компании Norge.

Компания Norge Mining обнаружила в Норвегии около 70 миллиардов тонн невозобновляемого ресурса Фото: Daily Star

Предполагается, что после строительства рудников эти материалы будут оказывать влияние на мировую экономику в течение ближайших 10-15 лет. Ожидается, что разрешение на строительство шахт будет получено в ближайшие несколько месяцев.

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