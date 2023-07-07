"Нестандартное средство": в Канаде фермера оштрафовали из-за популярного эмодзи

Крис Ахтер отправил потенциальному покупателю смайлик с поднятым вверх большим пальцем, что было расценено как "подпись" контракта.

В Канаде фермер Крис Ахтер был оштрафован на крупную сумму из-за использования эмодзи с поднятым вверх большим пальцем. Об этом пишет BBC 6 июля.

Сообщается, что мужчине пришел контракт в текстовом сообщении от покупателя Кента Миклбора на поставку 86 тонн льна. В ответ он отправил смайлик с поднятым вверх большим пальцем.

"Пожалуйста, подтвердите контракт на лен", — гласил текст сообщения.

Отправитель решил, что Ахтер согласился на сделку при помощи эмодзи. В результате лен так и не был доставлен, а на мужчину подали в суд. За невыполнения контракта фермер должен заплатить 82 000 канадских долларов (61 610 долларов США).

Кент Миклбор заявил, что в прошлом Крис Ахтер соглашался заключать контракты с помощью текстовых сообщений, что побудило его поверить в то, что смайлик заключил сделку. При этом фермер утверждает, что всего лишь хотел подтвердить, что получил контракт.

В свою очередь судья заявил, что смайлик можно использовать в качестве цифровой подписи. По его словам, суд не должен пытаться остановить развитие технологий.

"Суд с готовностью признает, что смайлик с поднятым вверх большим пальцем является нетрадиционным средством "подписать" документ", — заключил судья.

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