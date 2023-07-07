8 лет прятала и издевалась: мать, заявившая, что ее сын пропал, скрывала его в доме (фото)

Руди Фариас бесследно исчез когда ему было 17 лет. Спустя 8 год парень был найден живым, но находился в стрессовом состоянии и боялся касаний людей.

В США Руди Фариаса нашли спустя 8 лет после его исчезновения. Оказалось, что все это время мать мальчика скрывала его в своем доме и совершала насилие над ним. Об этой душераздирающей истории пишет издание The Independent.

Недавно подросток попал в заголовки газет по всему миру, когда его мать, Джани Сантана, сообщила журналистам, что его нашли после его исчезновения 6 марта 2015 года. Согласно ее словам, правоохранительные органы Техаса сообщили ей, что ее сына обнаружили избитым возле церкви.

Сотрудники полиции заявили о намерении провести допрос пострадавшего подростка, который, по словам матери, был "неразговорчивым". Одной из причин послужили слова соседей, которые утверждали, что мальчик никогда не исчезал. Именно это вызвало сомнения относительно версии Сантаны о произошедшем

По информации, опубликованной Daily Mail, во время исчезновения Фариаса его мать уведомила официальные органы, что ее сын страдал депрессией и посттравматическим расстройством. Эти проблемы возникли после гибели его брата в аварии на мотоцикле в 2011 году. Отец мальчика, который работал в полиции, покончил жизнь самоубийством в 2014 году. Когда Фариаса нашли, на нем был кулон погибшего брата.

Фариас обвинил свою мать в том, что она держала его в плену и жестоком обращении Фото: коллаж Фокус

В настоящее время Сантана обвиняется в преступлении против собственного сына. Сотрудники полиции из Департамента полиции Хьюстона (HPD) и советник Куанелл Икс разделили Фариаса и его мать, чтобы допросить парня о его местонахождении за последние восемь лет.

"Я слышал ужасные вещи от этого молодого человека, и мне не хотелось, чтобы он видел, как я плачу, но сдерживать слезы было трудно. Ни один ребенок не должен такое терпеть от собственной матери", — сказал Куанелл Икс.

Фариас признался в том, что его мать подвергала его сексуальному и физическому насилию, принуждала его употреблять галлюциногенные грибы и держала его запертым в доме в то время, когда все думали, что он пропал без вести. Женщина публично умоляла о возвращении мальчика домой. Фариас обвинил свою мать в том, что она держала его в плену и жестоком обращении. Он утверждает, что она заставляла его "играть в папочку", когда он находился голым в постели, а также обращалась с ним как с рабом.

Фариас признался в том, что его мать подвергала его сексуальному и физическому насилию Фото: Соцсети

Куанелл Икс пояснил, что в 2015 году подросток сначала сбежал и его считали пропавшим без вести, но вернулся домой всего через два дня. После этого Сантана сообщила сыну, что ему придется прятаться, так как, если он попытается сбежать еще раз, его могут арестовать. Фариас заявил, что он устал "жить как раб" после того, как Сантана заставила его взять на себя ее рабочие обязанности. Подросток угнал машину матери, попал в аварию и был найден лежащим возле церкви.

Ранее Фокус писал, что женщину нашли спустя 53 года после ее исчезновения. Детективы, которые ищут ответы на вопросы по делу об таинственном убийстве, наконец-то опознали жертву. Более полувека ее называли "Дамой из багажника".

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.