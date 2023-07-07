Наша боль и горе: Украина отправит на Burning Man скульптуру огромного ежа (фото)

Авторы скульптуры для Burning Man 2023 пытались сделать ее одновременно и мирной, и о войне. Уверены, что им это удалось.

Основатель культурно-художественного проекта Kurenivka camp Ярослав Корец рассказал об арт-объекте, который он покажет во время художественного мероприятия Burning Man. Главная идея проекта — еж, который расскажет о войне в Украине. О деталях проекта Корец рассказал на странице Facebook.

Нынешняя тема Burning Man 2023 — ANIMALIA, то есть — связана с животными. Организаторы художественного мероприятия выделили грант команде Kurenivka camp и Ярослав уже знает, как будет выглядеть украинский проект.

Идея команды Kurenivka camp — военный мемориал The Hedgehog Temple в виде гигантского ежа. Еж создан из реальных противотанковых ежей — предметов, которые стали символом украинской обороны и которые автор сам делал. При этом Ярослав объяснил, как к нему пришла идея — во время отключения света в Одессе, которое произошло в результате атаки армии РФ.

Концепция проекта в том, чтобы показать войну посетителям мероприятия — людям, которые мало что слышали о войне и просто соберутся в пустыне в Неваде. При этом нужно выполнить требование организаторов относительно "невоенной парадигмы". Вместе с тем зрители должны увидеть украинскую повседневность — когда "умирают люди от пушек и ракет".

"Военный мемориал The Hedgehog Temple посвящен украинцам, которые уже никогда не смогут поехать на Burning Man, потому что их забрала война", — отметил Ярослав.

Как будет выглядеть скульптура The Hedgehog Temple для Burning Man 2023:

будет иметь высоту 7 метров;

каркас — из ржавых кусков металла;

внутреннее наполнение — реальные противотанковые ежи;

снаружи накроют пиксельной сеткой.

В июне скульптуру изготовили, загрузили в 40-футовый контейнер и отправили в США, написал Ярослав. Также назвал других участников проекта — Александр Слободянюк и Митя Зиновьев.

Создатели проекта The Hedgehog Temple

Когда скульптуру установят, то издалека она будет выглядеть как еж, а вблизи будет открываться совсем с другой стороны, — уверен автор.

Ярослав опубликовал фотографии, которые показывают постепенное воплощение идеи:

общий дизайн The Hedgehog Temple;

Проект The Hedgehog Temple

работа в мастерской — видно, как постепенно скульптура набирает очертания.

Воплощение проекта The Hedgehog Temple

Отметим, Burning Man - художественный проект, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Участники проекта привозят произведения современного искусства. Некоторые из этих произведений в конце мероприятия символически сжигают.

Событие начинается в первую минуту последнего понедельника августа и завершается в первый понедельник сентября. В этом году — с 28 августа по 4 сентября.

Напоминаем, в результате удара баллистических ракет по Краматорску погибла украинская писательница Виктория Амелина. Женщина получила тяжелое ранение и не выжила.

Осенью 2022 года Амелина искала в Изюме на Харьковщине детского писателя Владимира Вакуленко. Позже стало известно, что его убили российские оккупанты.