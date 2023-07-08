Превратят в руины: сокровища "Города мертвых" находится под угрозой полного уничтожения

Некоторые из захоронений, которые находятся под угрозой уничтожения, объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В лабиринте, простоявшем сотни лет, находится множество гробниц, мавзолеев и архитектурных ценностей, в которых покоятся фигуры королевских особ, политиков и ученых.

В Египте местные жители возмущены тем, что место захоронения у подножия холмов Мокаттам в столице разрушают, чтобы проложить новые дороги. Об этом пишет Daily Star.

В ныне находящихся под угрозой исчезновения гробницах покоятся арабские завоеватели-мусульмане, которые прибыли в VII веке и оказали огромное влияние на страну. Среди них находится и их командующий Амр ибн аль-Ас. Он был египетским правителем и одним из важнейших деятелей. За годы, прошедшие после захвата завоевателями, египетские правители, понимая важность истории, расширили некрополь до серии кладбищ, известных как "Город мертвых".

Однако большая часть исторического места рискует быть разрушена до основания из-за навязчивого правительственного проекта строительства дороги. Местные жители жаловались, что он разрушает "городскую целостность", и особенно обеспокоены тем, что уничтожаются сотни сокровищ исламской архитектуры и произведений погребального искусства.

Некоторые из захоронений объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Daily Star

В потрясающем лабиринте, простоявшем сотни лет, находится множество гробниц, мавзолеев и архитектурных ценностей, в которых покоятся фигуры королевских особ, политиков, ученых, писателей и многих других, причем некоторые из кладбищ объявлены ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

Кроме того, здесь проживают семьи низшего класса, чьи владения в настоящее время снесены до основания. Хотя египетские власти утверждают, что их действия направлены на то, чтобы облегчить дорожные заторы в Каире, скептики утверждают, что эта схема используется только в интересах элиты, без какой-либо заботы о мнении рабочего класса.

Впервые общественность забеспокоилась в 2020 году, когда строительство двух дорожных сетей вызвало споры, повредив мамлюкский некрополь.

Впервые общественность забеспокоилась в 2020 году Фото: Daily Star

Автор книги "Архитектура для мертвых: средневековый некрополь Каира" и руководитель исследований в Научно-исследовательском институте устойчивого развития в Париже Галила Эль Кади сказала, что это огромная потеря 1400-летнего исторического наследия.

"Площадь, затронутая работами по сносу, составляет 100 гектаров, что составляет 1% от общей площади всех некрополей и более чем в два раза превышает площадь кладбища Пер-Лашез в Париже", — сказала Эль-Кади.

Издание отмечает, что из-за возмущения общественности, СМИ и ЮНЕСКО проект был остановлен. Но месяц назад бульдозеры вернулись, сконцентрировавшись на двух крупных кладбищах на юге Каира, что привело к огорчению местных жителей.

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