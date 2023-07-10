Переполох в школе: 36 учеников госпитализированы после игры со спиритической доской (фото)

Десятки детей были доставлены в больницу после того, как они якобы играли со спиритической доской в школе. Директор окропил их святой водой и прочел молитву.

В Колумбии ученики школы San Francisco de Asís в Тимбики, по сообщениям, испытали конвульсии, временную потерю зрения и беспокойство после использования спиритической доски. Об этом пишет The Mirror.

Учителям и членам семей пришлось оказывать помощь 36 детям. Они были помещены в местную больницу для лечения в связи с рядом тревожных симптомов, включая обмороки, временную потерю зрения и беспокойство. Перед тем как дети покинули школу, ее директор Эмилио Баланта окропил их святой водой и прочел молитву.

"Это очень необычное явление, которое произошло. Одна девочка начала сопротивляться, и остальные схватили ее, чтобы она не ударилась, затем та же проблема возникла у другой девочки. В школе 36 учеников, это дети разного возраста. Это то, во что не верится, это была дьявольская ситуация. Объяснения тому, что произошло, нет. Одни говорят, что это произошло из-за спиритической доски, другие — из-за онлайн-задачи, которую они нашли в интернете. Это две версии, но пока никто их не подтвердил", — сказал он.

Ректор добавил, что большинство подростков уже пришли в себя после страшного инцидента, произошедшего в начале этого месяца. Расследование инцидента продолжается.

"Нам пришлось отвезти их всех в больницу, но сейчас они выздоровели примерно на 90%. У некоторых еще сохраняются некоторые симптомы, но ничего серьезного", — заявил Эмилио Баланта.

Учителям и членам семей пришлось оказывать помощь 36 детям Фото: коллаж Фокус

Амарильдо Корреа, министр образования департамента Каука, призвал родителей и учителей быть более бдительными рядом с детьми.

В марте этого года в Колумбии 28 школьниц были госпитализированы после использования спиритической доски в школе и потери сознания. Директор и учителя школы сопровождали учениц в больницу.

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