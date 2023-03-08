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Мир

Десятки школьниц госпитализированы после игры с доской для спиритических сеансов

Спиритическая доска, дух, призрак, доска Уиджи, медиум, паранормальное
Фото: Getty Images | У первых двух госпитализированных учениц были сопутствующие заболевания

Руководители и преподаватели школы сопроводили 28 учениц в больницу после того, как у девочек появились признаки обморока, беспокойства и других симптомов.

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Десятки школьниц были госпитализированы после того, как они потеряли сознание при использовании доски для спиритических сеансов в школе. Об этом сообщает Daily Star.

Уго Торрес, глава образовательного учреждения в Галерасе, Колумбия, заявил, что родители и опекуны были проинформированы о том, что девочки были доставлены в больницу, добавив, что они все еще ждут новостей от врачей.

"Учитывая зарегистрированные случаи, в сообществе был обнародован ряд комментариев, которые вместо того, чтобы помочь разрешить ситуацию, привели к замешательству и создали неблагоприятную среду для нашей работы. Школа ждет медицинских заключений, прежде чем предоставить обновленную информацию об инциденте", — пожаловался директор.

Торрес также указал, что у первых двух госпитализированных учениц были сопутствующие заболевания.

Руководство и учителя школы сопроводили 28 учениц в госпиталь после того, как у девочек появились признаки обморока, беспокойства и других симптомов.

В настоящее время неизвестно, когда школа планирует опубликовать обновленную информацию о медицинских диагнозах учеников. Кроме того, местные власти пока не подтвердили, ведется ли полицейское расследование.

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Родители считают, что дети пострадалипосле того, как они использовали доску для спиритических сеансов
Фото: Jam Press

Многие родители считают, что детей госпитализировали после того, как они использовали доску для спиритических сеансов в классе.

"Мы должны поскорее выяснять, что происходит в школе, потому что дети не могут продолжать учиться в такой ситуации. Они всегда хорошо завтракают и нельзя сказать, что происходящее связано с нехваткой еды", — говорит одна из взволнованных матерей, призывая поскорее разобраться в ситуации.

Созданные в США в 1886 году доски для спиритических сеансов стали неотъемлемой частью оккультных знаний из-за их предполагаемой способности общаться с мертвыми и вызывать паранормальные явления у тех, кто их использует.

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