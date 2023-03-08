Десятки школярок госпіталізовано після гри з дошкою для спіритичних сеансів

Керівники та викладачі школи супроводжували 28 учениць до лікарні після того, як у дівчаток з'явилися ознаки непритомності, занепокоєння та інших симптомів.

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Десятки школярок були госпіталізовані після того, як вони знепритомніли під час використання дошки для спіритичних сеансів у школі. Про це повідомляє Daily Star.

Уго Торрес, голова освітньої установи в Галерасі, Колумбія, заявив, що батьки та опікуни були поінформовані про те, що дівчатка були доставлені до лікарні, додавши, що вони все ще чекають на новини від лікарів.

"З огляду на зареєстровані випадки, у спільноті було оприлюднено низку коментарів, які замість того, щоб допомогти вирішити ситуацію, спричинили збентеження і створили несприятливе середовище для нашої роботи. Школа чекає на медичні висновки, перш ніж надати оновлену інформацію про інцидент", — поскаржився директор.

Торрес також зазначив, що у перших двох госпіталізованих учениць були супутні захворювання.

Керівництво та вчителі школи супроводжували 28 учениць у госпіталь після того, як у дівчаток з'явилися ознаки непритомності, занепокоєння та інших симптомів.

Наразі невідомо, коли школа планує опублікувати оновлену інформацію про медичні діагнози учнів. Крім того, місцева влада поки не підтвердила, чи ведеться поліцейське розслідування.

[ + – ] Батьки вважають, що діти постраждали після того, як вони використовували дошку для спіритичних сеансів Фото: Jam Press

Чимало батьків вважають, що дітей госпіталізували після того, як вони використовували дошку для спіритичних сеансів у класі.

"Ми повинні якнайшвидше з'ясовувати, що відбувається в школі, тому що діти не можуть продовжувати вчитися в такій ситуації. Вони завжди добре снідають і не можна сказати, що те, що відбувається, пов'язане з нестачею їжі", — каже одна із схвильованих матерів, закликаючи скоріше розібратися в ситуації.

Створені в США в 1886 дошки для спіритичних сеансів стали невід'ємною частиною окультних знань через їх ймовірну здатність спілкуватися з мертвими і викликати паранормальні явища у тих, хто їх використовує.

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