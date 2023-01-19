Виття привида. Мешканців Сан-Франциско злякала "жахлива серенада" на мосту "Золота Брама" (відео)

Цей міст широко відомий і є знаменитою пам'яткою, проте останнім часом автомобілісти все частіше чують моторошну "бентежну пісню" на ньому.

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Міст "Золота Брама" — це висячий міст через протоку, який з'єднує місто Сан-Франциско та південну частину округу Марін, що в США. Будівництво мосту почалося в 1933 році, а через чотири роки він був урочисто відкритий, пише IFL Science.

Цей міст є однією з місцевих визначних пам'яток, проте останнім часом почав викликати занепокоєння місцевих жителів і автомобілістів. Справа в тому, що водії авто все частіше чують моторошні серенади, які "співає" конструкція, особливо у вітряні дні. Автомобілісти зазначають, що це не поодинокий випадок, і вони вже помітили цілу серію дивних шумів, схожих на подих привида.

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Проте не лише автомобілістів, а й місцевих жителів, які живуть неподалік від мосту, турбують ці "завивання". Люди заявляють, що їм доводиться слухати цей "виск" щоразу, коли посилюється вітер.

Передбачається, що "примарне виття" виникло у 2020 році після реконструкції мосту, коли його захистили на випадок сильного вітру — для цього до мосту додали перила з тоншими планками, ніж раніше. Місцева влада також зазначає, подібний крок також був необхідний для запобігання самогубствам.

Незабаром після реконструкції стало очевидно, що це спричинило деякі ненавмисні побічні ефекти — низький вітер зі швидкістю 35,4 км/год або більше, що дме з півночі, створює низький тон, а вітер зі швидкістю 43,5 км/год і вище навпаки створює "виття" на вищих частотах. Зараз основною проблемою є нижчий тон, тому що він "басить" найдалі, проте разом вони створюють якусь жахливу "серенаду", яка, треба сказати, звучить досить часто.

На щастя, інженери вже розпочали роботи з приручення цього "примарного виття". Вчені перенесли перила в аеродинамічну трубу, щоб зрозуміти, як створюється звук, і знайти спосіб запобігти його появі.

Інженери припускають, що найперспективнішим планом "приборкання" виття є серія U-подібних затискачів, які розмістять на кожному кінці кожної планки, — це має порушити проходження повітряного потоку та запобігти гулу. Вчені провели попереднє дослідження, результати якого свідчать про те, що ці затискачі зможуть знизити "виття мосту" на 75%.

Інженери зазначають, що це рішення стане малопомітним для користувачів мосту, що не вплине на його стійкість у тривалій перспективі, проте обійдеться в круглу суму — близько 450 тисяч доларів. Роботи планують завершити вже в першій половині 2023 року.

Раніше Фокус писав про те, що полярні сяйва видають звуки: навіть коли самого світіння не видно в небі.