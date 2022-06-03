Полярні сяйва видають звуки: навіть коли самого світіння не видно в небі

Як виявилося, між геомагнітними коливаннями та звуками полярних сяйв існує тісний зв'язок.

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Припущення в тому, що полярні сяйва (також аврори) супроводжуються свистом, шипінням чи тріском, виникли ще за давніх часів. Це відмічали люди в міфах і легендах із Гренландії, Шетландських островів, північної Канади та Норвегії. Проте експертам вдалося знайти цьому наукове підтвердження, пише Forbes.

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Нове дослідження вчених із Університету Аалто у Фінляндії свідчать про те, що між геомагнітними коливаннями та звуками полярних сяйв існує тісний зв'язок.

Полярне сяйво виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру. Зелене світло виникає через зіткнення заряджених частинок із молекулами кисню, тоді як інші кольори через молекул азоту.

Як зазначають учені, за сприятливих обставин кишеня теплого повітря на висоті близько 75 м над землею може утримувати статичний заряд, який розряджається, коли повітря розсіюється. В результаті чути випадкові потріскування та клацання.

Однак, як виявилось, звук може формуватися навіть тоді, коли аврор не видно. Це досить незвичайно, оскільки в багатьох міфах і легендах зазначалося, що звуки виявляються саме під час найяскравіших і найсильніших полярних сяйв.

"Це скасовує аргумент, що звуки полярних сяйв украй рідкісні та що аврори мають бути винятково яскравими", — розповів провідний автор дослідження К. Лейн, професор Університету Аалто.

[ + – ] Звук може формуватися навіть тоді, коли аврор не видно

У ході дослідження Лейн створив чотиригодинний запис звуків полярних сяйв поблизу села Фіскарс (Фінляндія). Тієї ночі, коли він зробив записи, північне сяйво не було видно. Проте, коли вчені порівняли звуки на записах із вимірами геомагнітної активності Фінським метеорологічним інститутом, було виявлено сильний взаємозв'язок. Звуки сяйв мали тісний зв'язок зі змінами в геомагнітному полі.

Причому ця кореляція була настільки точною, що Лейн вважає, що тепер може передбачити, коли північне сяйво видасть звук. Насправді звуки аврор зустрічаються набагато частіше, ніж прийнято вважати, але коли люди чують їх без видимих полярних сяйв, вони думають, що це просто тріскається лід або видає звук якась тварина.