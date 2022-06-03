Полярные сияния издают звуки: даже когда самого свечения не видно в небе

Как оказалось, между геомагнитными колебаниями и звуками полярных сияний существует тесная связь.

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Предположения о том, что полярные сияния (также авроры) сопровождаются свистом, шипением или треском возникли еще в древние времена. Об этом отмечали люди в мифах и легендах из Гренландии, Шетландских островов, северной Канады и Норвегии. Однако наконец-то экспертам удалось найти этому научное подтверждение, пишет Forbes.

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Новое исследование ученых из Университета Аалто в Финляндии, свидетельствуют о том, что между геомагнитными колебаниями и звуками полярных сияний существует тесная связь.

Полярное сияние возникает вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Зеленый свет возникает из-за столкновения заряженных частиц с молекулами кислорода, в то время как другие цвета — из-за молекул азота.

Как отмечают ученые, при благоприятных обстоятельствах карман теплого воздуха на высоте около 75 м над землей может удерживать захваченный статический заряд, который разряжается, когда воздух рассеивается. В результате издаются случайные потрескивания и щелчки.

Однако, как оказалось, звук может формироваться даже когда авроры не наблюдаются. Это довольно необычно, поскольку во многих мифах и легендах отмечалось, что звуки проявляются как раз таки во время самых ярких и сильных полярных сияний.

"Это отменяет аргумент, что звуки полярных сияний крайне редки и что авроры должны быть исключительно яркими", — рассказал ведущий автор исследования К. Лэйн, профессор Университета Аалто.

[ + – ] Звук может формироваться даже когда авроры не наблюдаются

В ходе исследования Лэйн создал четырехчасовую запись звуков полярных сияний вблизи деревни Фискарс (Финляндия). В ту ночь, когда он сделал записи, северное сияние не наблюдалось. Однако, когда ученые сравнили звуки на записях с измерениями геомагнитной активности Финским метеорологическим институтом, была обнаружена сильная взаимосвязь. Звуки сияний имели тесную связь с изменениями в геомагнитном поле.

Причем эта корреляция была настолько точной, что Лейн считает, что теперь он может предсказать, когда северное сияние издаст звук. На самом деле, звуки аврор встречаются гораздо чаще, чем принято считать, но когда люди слышат их без видимых полярных сияний, они думают, что это просто трескается лед или издает звук какое-то животное.