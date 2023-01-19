Вой призрака. Жителей Сан-Франциско взволновала "жуткая серенада" на мосту Золотые Ворота (видео)

Этот мост широко известен и является знаменитой достопримечательностью, однако в последнее время автомобилисты все чаще слышат жутковатую "волнующую песню" на нем.

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Мост Золотые Ворота — представляет собой висячий мост через пролив, который соединяет город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, США. Строительство моста началось в 1933 году, а спустя четыре года он был торжественно открыт, пишет IFL Science.

Этот мост является одной из местных достопримечательностей, однако в последнее время стал вызывать беспокойство у местных жителей и автомобилистов. Дело в том, что водители авто все чаще слышат жутковатые серенады, которые "поет" конструкция, в особенно ветреные дни. Автомобилисты отмечают, что это не единичный случай и они уже заметили целую серию странных шумов, похожих на "дыхание призрака".

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Однако не только автомобилистов, но и местных жителей, живущих недалеко от моста, тревожат эти "завывания". Люди заявляют, что им приходится слушать этот "визг" всякий раз, когда усиливается ветер.

Предполагается, что "призрачный вой" возник в 2020 году после реконструкции моста, когда она была защищена на случай сильного ветра — для этого к мосту добавили перила с более тонкими планками, чем раньше. Местные власти также отмечают, подобный шаг также был необходим для предотвращения самоубийств.

Вскоре после реконструкции стало очевидно, что это повлекло за собой некоторые непреднамеренные побочные эффекты — низкий ветер со скоростью 35,4 км/ч или более, дующий с севера, создает низкий тон, а ветер со скоростью 43,5км/ч и выше наоборот — создает "вой" на более высоких частотах. В данный момент основной проблемой является более низкий тон, так как они "басит" дальше всего, однако вместе они создают некую жуткую "серенаду", которая, нужно сказать, звучит довольно часто.

К счастью, инженеры уже начали работы по приручению этого "призрачного воя". Ученые перенесли перила в аэродинамическую трубу, чтобы понять, как создается звук и найти способ предотвратить его появление.

Инженеры предполагают, что наиболее перспективным планом "укрощения" воя является серия U-образных зажимов, которые разместят на каждом конце каждой планки — это должно нарушить прохождение воздушного потока и предотвратить гул. Ученые провели предварительное исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что эти зажимы смогут снизить "вой моста" на 75%.

Инженеры отмечают, что данное решение станет малозаметным для пользователей моста, не повлияет на его устойчивость в длительной перспективе, однако обойдет в круглую сумму — около 450 тысяч долларов. Работы планирую завершить уже в первой половине 2023 года.

Ранее Фокус писал о том, что полярные сияния издают звуки: даже когда самого свечения не видно в небе.