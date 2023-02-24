"Діти міцно спали": сімейка Аддамсів із реального життя чує у своєму будинку плач привида

Сім'я, яку прозвали "Аддамс", стверджує, що у своєму "будинку з привидами" вони чують голоси потойбічних істот і відчувають запах тухлих яєць.

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33-річний Джон Пол Кеннеді та його партнерка 38-річна Кіммі Джеффері кажуть, що з моменту переїзду в новий будинок у вересні 2022 року в їхньому жахливому житлі відбуваються загадкові події. Про це розповідає The Mirror.

Сім'я, в якій також є дві дочки, 10-річна Сноу та 6-річна Пеббл, пересувається на катафалку під назвою "Мортіша".

Джон, вчитель з містечка Вінсфорд, Англія, каже:

"Ми подумали, що в нас витік газу, бо пахло тухлим яйцем. Ми викликали інженера, але раптово сірчаний запах просто зник".

[ + – ] Сім'я поряд із катафалком, на якому вони їздять по місту Фото: SWNS

Пара розпочала свій бізнес із полювання за привидами у серпні 2022 року після того, як вирушила в тур на день народження дружини.

"Нещодавно я прокинулася о третій годині ночі, бо почула плач дитини. Я перевірила Сноу та Пеббл, але вони міцно спали. Ми збираємося купити камери, щоб спробувати зняти хоч щось", — додає Кіммі до слів чоловіка.

[ + – ] Сім'я сподівається створити музей для своїх артефактів Фото: SWNS

Джон згадує, що коли вперше познайомився з Кіммі, вона була дуже скептично налаштована щодо всіх паранормальних речей. Але він вирішив зробити їй оригінальний подарунок на день народження і запросив її відвідати будинок, в якому, за чутками, мешкають привиди. Вони розповідають, що їм навіть удалося зняти на камеру рожевого привида.

Сім'я стверджує, що їхня дочка Сноу має здатність бачити привидів і демонів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мешканців Сан-Франциско схвилювала "жахлива серенада" на мосту Золоті Ворота. Автомобілісти зазначали, що це не поодинокий випадок і вони вже помічали цілу серію дивних шумів, схожих на подих привида.

Також повідомлялося, що наречена випадково включила диктофон на весіллі й слова гостей вразили молоду пару. Користувачка TikTok випадково записала розмову гостей, яка відбувалася на весіллі, і дізналася, що про неї говорять гидоту за спиною.