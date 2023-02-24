"Дети крепко спали": семейка Аддамс из реальной жизни слышит в своем доме плач призрака

Семья, которую прозвали "Аддамс", утверждает, что в своем "доме с привидениями" они слышат голоса потусторонних существ и чувствуют запах тухлых яиц.

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33-летний Джон Пол Кеннеди и его партнерша 38-летняя Кимми Джеффери говорят, что с момента переезда в новый дом в сентябре 2022 года в их жутком жилище происходят загадочные события. Об этом рассказывает The Mirror.

Семья, в которой также есть две дочери, 10-летняя Сноу и 6-летняя Пеббл, передвигается на катафалке под названием "Мортиша".

Джон, учитель из городка Уинсфорда, Англия, говорит:

"Мы подумали, что у нас утечка газа, потому что пахло тухлым яйцом. Мы вызвали инженера, но внезапно серный запах просто исчез".

[ + – ] Семья рядом с катафалком, на котором они ездят по городу Фото: SWNS

Пара начала свой бизнес по охоте за привидениями в августе 2022 года после того, как отправилась в тур на день рождения жены.

"Недавно я проснулась в три часа ночи, потому что услышала плач ребенка. Я проверила Сноу и Пеббл, но они крепко спали. Мы собираемся купить камеры, чтобы попытаться заснять хоть что-нибудь", — добавляет Кимми к словам мужа.

[ + – ] Семья надеется создать музей для своих артефактов Фото: SWNS

Джон вспоминает, что когда впервые познакомился с Кимми, она была очень скептически настроена по отношению ко всем паранормальным вещам. Но он решил сделать ей оригинальный подарок на день рождения и пригласил ее посетить дом, в котором, по слухам, обитают привидения. Они рассказывают, что им даже удалось снять на камеру розового призрака.

Семья утверждает, что их дочь Сноу обладает способностью видеть призраков и демонов.

Напомним, ранее Фокус писал, что жителей Сан-Франциско взволновала "жуткая серенада" на мосту Золотые Ворота. Автомобилисты отмечали, что это не единичный случай и они уже замечали целую серию странных шумов, похожих на "дыхание призрака".

Также сообщалось, что невеста случайно включила диктофон на свадьбе и слова гостей поразили молодую пару. Пользовательница TikTok случайно записала разговор гостей, который происходил на свадьбе, и узнала, что о ней говорят гадости за спиной.