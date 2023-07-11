Работница лотереи украла выигрышный билет на $3 млн у клиента: деньги ей не достались

Девушка продала мужчине два билета в магазине, но тот забыл их взять с прилавка. Их забрала себе продавщица и пыталась обналичить выигрыш.

В США мужчина выиграл в лотерею 3 млн доллпаров, но забыл выигрышные билеты в магазине, где их покупал. Впоследствии он вернулся, но билетов не было — их забрала продавщица. Об этом сообщает Міггог.Работница магазина "украла и пыталась обналичить лотерейный билет клиента на 3 миллиона долларов, но камеры видеонаблюдения помешали ей"

Мужчина обратился в полицию, которая благодаря видео с камер наблюдения обнаружила воровку. Сама же девушка со своим бойфрендом тем временем отправилась в штаб-квартиру Государственной лотереи штата Массачусетс. Там обнаружили несоответствие с лицом владельца билета и выигрыш девушке не дали и сообщили, что проведут расследование и если не будет никаких претензий, она получит свои деньги.

Сама же девушка успела поссориться со своим бойфрендом, поскольку из 3 миллионов собиралась дать ему лишь 200 тысяч долларов.

Из-за расследования, которое длилось несколько месяцев, продавщица от ярости порвала билеты и сожгла их.

Лотерейная комиссия штата Массачусетс намерена выплатить настоящему победителю его деньги.

Напомним, что женщина, которая выиграла $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере . Она сорвала сразу два джекпота, но через 20 лет ее страсть к азартным играм оставила женщину без гроша в кармане.

Ранее сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.