Грязь затапливает и сносит дома: сильный дождь вызвал наводнения и оползни в Японии (фото)

В регионе дождь называют самым сильным, который у них когда-либо был. Он уже унес жизни шестерых человек, а трое считаются пропавшими без вести.

Запад Японии охватили сильные дожди, которые привели к оползням. Грязь, которая мчится по улицам населенных пунктов, смывает все на своем пути. Об этом пишет The Guardian.

На острове Кюсю уже шесть человек погибли, а еще трое пропали без вести. Японское метеорологическое агентство предупредило жителей Кюсю, одного из четырех главных островов страны, быть внимательными относительно новых оползней, после сильных дождей.

"Это — самый сильный дождь, который когда-либо был в регионе. Ситуация такова, что жизни в опасности, и их безопасность должна быть обеспечена", — сказал Сатоши Сугимото, представитель метеорологического агентства.

Однако во вторник агентство снизило уровень предварительного специального предупреждения о сильном дожде, который охватит более 1,7 миллиона человек в северных частях острова.

В последние годы Япония пострадала от чрезвычайно сильных дождей и мощных тайфунов, что вызывает опасения относительно ее уязвимости к климатическому кризису.

В офисе премьер-министра Японии сообщили, что была создана оперативная группа для координации реагирования.

"Мы получили сообщения о том, что несколько рек разлились, и что в разных частях страны произошли оползни. Правительство делает все возможное, чтобы получить полную картину ущерба и принимает меры, ставя жизнь людей на первое место", — сказал Мацуно журналистам.

В городе Куруме выпало 402,5 мм осадков за 24 часа — это самый высокий показатель, который когда-либо регистрировался, сообщили в метеорологическом агентстве. Селевой поток в городе обвалился на 7 домов, под завалами оказался 21 человек. Шестеро смогли убежать, а 14 достали живыми во время поисковых работ.

Ученые говорят, что глобальное потепление увеличивает риск сильных дождей в Японии. Метеорологическое агентство сообщило, что в некоторых частях северного Кюсю уже больше недели идет дождь.

Представители власти города Асакура заявили, что, по их мнению, дождь достиг пика, но предупредили, что риск наводнения все еще существует.

"Уровень воды в реках растет, поэтому мы остаемся бдительными в отношении возможного разлива", — сказал Такааки Харано, местный чиновник.

Оползни представляют серьезную опасность в Японии, где многие дома построены на ровной земле у подножия холмов и гор.

В 2021 году оползень на термальном курорте Атами убил 27 человек; а в 2018 году наводнения и оползни убили более 200 человек на западе Японии во время сезона дождей.

Напомним, что на Прикарпатье подтопило сотни домов . Неблагоприятные последствия сильных ливневых дождей коснулись как жилых домов, так и подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог в нескольких районах Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что 27 июня во время сильной грозы в аэропорту Литл-Рок в США, самолет авиакомпании American Eagle дважды был поражен молнией. Он приземлился на взлетно-посадочную полосу и ожидал, пока непогода утихнет.