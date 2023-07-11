"Скучные и нормальные": выигравшая $67 млн пара развелась и делит приз с новыми партнерами

Джерри и Лиза Кэннингс расстались спустя семь лет после своей победы в лотерее. Сейчас каждый из них живет в своем поместье и с новой второй половинкой.

В Великобритании супружеская пара, Джерри и Лиза Кэннингс, выигравшие в лотерею 67 миллионов долларов развелись и живут в особняках на расстоянии 12 километров друг от друга вместе со своими новыми возлюбленными. Об этом пишет The Sun.

В 2016 году, после того, как семейная пара сорвала джекпот, учителя из Великобритании заявили, что не позволят своему огромному состоянию изменить их. Они пообещали публике, что останутся "мистером и миссис скучными и нормальными". Однако спустя семь лет после своей победы они внесли изменения в свою личную жизнь.

В настоящее время 70-летний Джерри встречается с 55-летней Самантой Карделл, чей ребенок учится в школе, где он преподавал до своей победы.

Джерри Каннингс и Саманта Карделл Фото: The Sun

Его бывшая жена Лиза решила не отставать от своего бывшего возлюбленного и теперь живет с помешанным на футболе дальнобойщиком Карлом Уивером. Оба из них сейчас проживают со своими новыми партнерами в роскошных поместьях, которые находятся на соседних улицах Линкольншира, Великобритания.

Лиза Каннингс и Карл Уивер Фото: The Sun

Издание отмечает, что многие люди могут подумать, что миллионеры сильно поссорились, но источники говорят, что это не так.

"Многие пытались раздуть эту драматическую ситуацию. Но на самом деле Джерри и Лиза развелись и оба нашли счастье с новыми людьми, с которыми они могут двигаться вперед. Джерри всегда был сдержанным в расходах, поэтому просто невероятно, что он нашел кого-то, кто поможет ему насладиться всеми своими миллионами на банковском счету", — рассказ один близкий друг победителей лотереи.

Сверху поместье Джерри, снизу Лизы Фото: коллаж Фокус

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также стало известно, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.