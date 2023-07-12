Многие этого не знали: как на самом деле делаются веганские колбасы

При производстве используют текстурированный растительный белок, чтобы сделать продукт по вкусу похожим на свиную колбасу.

Во время просмотра документального фильма Channel 4 "Супермаркеты без упаковки: веганский проход" некоторые люди были в ужасе от процессов, которые происходят с некоторыми веганскими продуктами, сообщает Mirror.

Нам всем рекомендуется есть немного меньше мяса, чтобы спасти не только планету, но и ради нашего тела, чтобы мы могли стать немного здоровее, особенно когда речь идет о переработанном мясе, таком как колбасы. Но люди были огорчены, увидев, как делаются веганские колбасы. Некоторые говорили, что им "плохо" от процессов производства продуктов.

Команда исследовала растительные колбасы на шоу, так как они заметили, что многие веганские колбасы, доступные на рынке, покрыты колбасной оболочкой, похожей на их мясные аналоги, поэтому они хотели знать, в чем заключались различия.

Менеджер по инновациям Каллумом Смитом сказал, что они "используют текстурированный растительный белок", чтобы сделать продукт по вкусу похожим на свиную колбасу. Он объяснил: "Мы одновременно вбиваем в эту маленькую головку смесь колбасы без мяса и гель. Это альгинатный гель, сделанный из морских водорослей. Затем овощная колбасная смесь проходит обработку раствором хлористого кальция, с колбасы срезается оболочка и она готова к разделке на отдельные порции, готовые к потреблению".

Но люди не были впечатлены процессом. Программа вызвала некоторую негативную реакцию: один человек возмутился, написав: "Если вы хотите быть веганом, ешьте настоящие растения, а не эту синтетическую дрянь".

Напомним, 9 мая Фокус сообщал о том, что ученые определились, что полезнее для здоровья — веганство или мясоедение. В новом исследовании почти 1000 ученых со всего мира сошлись во мнении касательно вопроса об отказе от мяса и его пользе для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поставили точку в долгом споре о том, что вреднее — сахар или жир.