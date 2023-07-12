На кону многомиллионный бизнес: опасный наркокартель угрожает рыбакам из-за медуз

Медуза "пушечное ядро", а также некоторые другие морские продукты поставляются в Азию и приносят около 10 млн долларов дохода за трехмесячный период промысла.

В Мексике рыбаки боятся садиться в свои лодки, поскольку вооруженные бандиты из картеля Синалоа хотят "захватить" медузную индустрию и угрожают компаниям. Об этом пишет Daily Star.

Один из самых опасных мексиканских наркокартелей решил расширить свою деятельность, требуя, чтобы рыбаки работали исключительно на них. Медуза "пушечное ядро", а также некоторые другие морские продукты поставляются в Азию и приносят около 10 млн долларов дохода за трехмесячный период промысла. Однако люди, работающие в заливе Санта-Клара, расположенном недалеко от границы с США в северо-западном штате Сонора, до сих пор не смогли получить свою долю прибыли в этом году.

По данным The Daily Beast, этому мешают хорошо вооруженные боевики из картеля Синалоа, который многие считают самой могущественной в мире организацией наркоторговцев.

"Они хотят, чтобы мы работали только на них, но мы боимся, мы действительно не знаем, что делать", — сказал один из рыбаков изданию.

Издание отмечает, что месяц назад члены картеля Синалоа подожгли несколько грузовиков, принадлежащих компаниям, занимающимся переработкой медуз. Это было предупреждение компаниям, чтобы они прекратили торговлю с местными рыбаками и перешли на сторону наркоторговцев.

Медуза "пушечное ядро", а также некоторые другие морские продукты поставляются в Азию и приносят огромный доход Фото: скриншот/YouTube

"Они угрожали и водителям, чтобы те перестали приезжать на побережье за медузами, и теперь вся отрасль заглохла", — добавил рыбак.

Картели уже давно пытаются получить прибыль от отраслей, не связанных с наркоторговлей. Хорошо известны их связи с торговлей людьми, а в некоторых регионах Южной Америки они занимаются лесозаготовками. Известны даже случаи, когда небольшие картели продавали пиратские DVD-диски.

Один из оперативников картеля Синалоа рассказал The Daily Beast, что их влияние на рыбную промышленность также не является чем-то новым, но вот выход на рынок медуз — это абсолютная новая отрасль.

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