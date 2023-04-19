€150 тысяч: в Италии мафия пыталась заплатить семье парня, которого убили "случайно"

Произошло убийство итальянца по имени Джулио Джаччо еще в 2000 году. Члены группировки переоделись в полицейскую форму и растворили тело жертвы в кислоте.

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Члены итальянской мафии предложили семье молодого парня финансовую помощь за то, что они убили его "по ошибке". Об этом сообщает издание Corriere della Sera 18 апреля.

Речь идет о лидерах неаполитанской мафии "Польверино". 23 года назад они застрелили мужчину по имени Джулио Джаччо, так как перепутали его с другим человеком. Теперь его семье была предложена компенсация в размере 150 тысяч евро.

Произошел инцидент в 2000 году. Банда "Польверино" решила отомстить мужчине, который якобы спал с сестрой одного из членов клана. Карло Наппи и Сальваторе Каммарота в форме сотрудников полиции выследили Джулио Джаччо и приняли его за "виновника".

26-летнего мужчину заставили пройти с членами мафии, чтобы якобы проверить документы и после этого он бесследно исчез. О его судьбе долгое время не было известно ни родным, ни полиции.

Лишь в 2015 году бывший член мафии "Польверино" признался, что мужчина был убит выстрелом в голову, после чего его тело растворили в кислоте. При этом, зубы пришлось выбить молотком, так как они не растворялись.

Накануне суда семье жертвы предложили компенсацию в виде 30 тысяч евро наличными и еще 120 тысяч евро в виде недвижимости.

"Это был способ получить более мягкий приговор, чем пожизненное заключение, а также вероятную просьбу о сокращенном судебном разбирательстве", – говорится в сообщении.

Братья и мать Джулио Джаччо отказались от денег, ведь жизнь их родственника не имеет цены. Единственное, на что они надеются спустя 23 года после убийства, что правосудие, которому они доверились, восторжествует.

Мафия в Италии предложила деньги семье парня, которого они "случайно" убили Фото: ilriformista

Напомним, 27 марта в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя одного из родственников семьи. Так мужчина вычислил, кто причастен к убийству ее супруги.