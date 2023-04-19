€150 тисяч: в Італії мафія намагалася заплатити сім'ї хлопця, якого вбили "випадково"

Сталося вбивство італійця на ім'я Джуліо Джаччо ще 2000 року. Члени угруповання перевдяглися у поліцейську форму та розчинили тіло жертви у кислоті.

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Члени італійської мафії запропонували сім'ї молодого хлопця фінансову допомогу за те, що вони вбили його помилково. Про це повідомляє видання Corriere della Sera 18 квітня.

Йдеться про лідерів неаполітанської мафії "Польверіно". 23 роки тому вони застрелили чоловіка на ім'я Джуліо Джаччо, оскільки переплутали його з іншою людиною. Тепер його сім'ї було запропоновано компенсацію у розмірі 150 тисяч євро.

Стався інцидент у 2000 році. Банда "Польверіно" вирішила помститися чоловікові, який нібито спав із сестрою одного із членів клану. Карло Наппі та Сальваторе Каммарота у формі співробітників поліції вистежили Джуліо Джаччо і прийняли його за "винуватця".

26-річного чоловіка змусили пройти із членами мафії, щоб нібито перевірити документи і після цього він безслідно зник. Про його долю довгий час не було відомо ні рідним, ні поліції.

Лише у 2015 році колишній член мафії "Польверіно" зізнався, що чоловіка було вбито пострілом у голову, після чого його тіло розчинили в кислоті. При цьому зуби довелося вибити молотком, оскільки вони не розчинялися.

Напередодні суду сім'ї жертви запропонували компенсацію у вигляді 30 тисяч євро готівкою та ще 120 тисяч євро у вигляді нерухомості.

"Це був спосіб отримати м'якіший вирок, ніж довічне ув'язнення, а також ймовірне прохання про скорочений судовий розгляд", — йдеться у повідомленні.

Брати та мати Джуліо Джаччо відмовилися від грошей, адже життя їхнього родича не має ціни. Єдине, на що вони сподіваються через 23 роки після вбивства, правосуддя, якому вони довірилися, переможе.

Мафія в Італії запропонувала гроші сім'ї хлопця, якого вони "випадково" вбили Фото: ilriformista

Нагадаємо, 27 березня в Індії папуга допоміг розкрити вбивство 9-річної давності. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я одного з родичів родини. Так чоловік вирахував, хто причетний до вбивства її дружини.