Прототип чудовища озера Лох-Несс: в США выставлены на продажу останки морской рептилии

Стоимость окаменелостей доисторических животных постоянно растет, цена этого лота более 500 тысяч долларов.

На аукционе в Нью-Йорке будет продан плезиозавр, который существовал 190 миллионов лет назад, сообщили в Sotheby's.

Это — необычный предмет под названием "Несси", являющийся хорошо сохранившейся доисторической морской рептилией.

Аукцион состоится 26 июля, стоимость позиции — от 600 тысяч до 800 тысяч долларов.

Именно эта рептилия считается прототипом чудовища шотландского озера Лох-Несс.

По данным National Geographic, каждый год ученые находят 50 новых видов динозавров.

По всему миру находят останки динозавров. Но есть страны, такие как Китай, Монголия и Бразилия, которые запрещают вывозить эти артефакты. Более того, они также стремятся вернуть в государственную собственность находки "черных палеонтологов".

Где была найдена именно эта находка не сообщается.

Плезиозавры — гигантские морские рептилии

Плезиозавры (Plesiosauria) — ряд мезозойских морских пресмыкающихся крупных размеров (до 20 м в длину) с конечностями, превращенными в ласты, и длинной шеей. Плезиозавры жили на Земле в течение всего юрского периода и мелового периода (около 205-65 миллионов лет назад). Они имели небольшую голову на длинной шее и короткое, обтекаемое и мощное тело.

Напомним, 1 июля крупнейший в мире рубин Estrela De Fura продали на аукционе за $34,8 млн. Масса драгоценного камня составляет 55,22 карата. Он был найден в Мозамбике, до обработки его масса составляла 101 карат.

Ранее, 17 июня, сообщалось, как долго на самом деле могли жить динозавры. Палеонтологи продолжают находить и сейчас все новые и новые останки этих существ, благодаря чему открываются новые секреты их жизни.