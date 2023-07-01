Самый большой в мире рубин Estrela De Fura продали на аукционе за $34,8 млн (фото)

Масса драгоценного камня составляет 55,22 карата. Он был найден в Мозамбике, до обработки его масса составляла 101 карат.

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Самый большой рубин, который когда-либо выставлялся на аукцион, был продан за $34,8 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Камень, название которого Estrela De Fura в переводе с португальского означает "Звезда Фуры", нашли на рубиновом руднике компании Fura на севере Мозамбика в июле 2022 года.

Изначально владельцы рубина планировали продать его в натуральном виде. Однако, посоветовавшись с торговыми специалистами, они пришли к выводу, что Estrela de Fura — это исключительный камень, достойный лучшей огранки для полного раскрытия его потенциала.

Ранее мировой рекорд для рубина, проданного на аукционе, был установлен в 2015 году. Он принадлежал бирманскому камню Sunrise Ruby весом 25,59 карата, который приобрели за $30,3 млн на аукционе Sotheby's в Женеве.

Камень Estrela de Fura ("Звезда Фура") весил 101 карат в необработанном виде.

Аукционный дом Sotheby's сообщил, что часть денег, вырученных от продажи Estrella de Fura, пойдет на создание школы, где можно будет получить техническое образование в области горного дела, сельского хозяйства или машиностроения.

Напомним, что ранее сообщалось, что драгоценный камень, которой после обработки весит 55,22 карата, поражает не только своими размерами и чистотой, но и местом, где его нашли. Ранее считалось, что такие рубины есть только в Бирме.

Ранее стало известно, что на аукционе продадут уникальный розовый бриллиант Eternal Pink. Он может уйти с молотка более чем за 35 миллионов долларов.