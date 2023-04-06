Звезда, найденная в Мозамбике. На аукционе продадут огромный уникальный рубин

Рубин под названием Estrela de Fura был обнаружен только в прошлом году, перед тем, как шахта была закрыта.

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Самый большой из когда-либо выставленных на аукцион рубинов будет продан с молотка на Sotheby’s примерно за 30 миллионов долларов. Уникальный камень весом 55,22 карата был обнаружен в Мозамбике только в прошлом году. Об этом пишет Daily Mail.

101-каратный камень Estrela de Fura ("Звезда Фура" в переводе с португальского) был найден в Мозамбике в июле 2022 года в шахте дубайской горнодобывающей компании Fura.

Камень был впервые показан публике в сентябре и будет продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 8 июня.

Estrela de Fura ("Звезда Фура" в переводе с португальского) Фото: Sotheby’s

Sotheby's говорит, что этот драгоценный камень является "исключительным сокровищем" благодаря своему яркому красному оттенку и выдающейся чистоте. Ожидается, что он будет продан за 30 миллионов долларов.

Драгоценный камень весом 55,22 карата поражает не только своими размерами и чистотой, но местом, где его нашли. Ранее считалось, что рубины такого цвета и чистоты есть только в Бирме.

Sotheby's оценил рубин в более чем 30 миллионов долларов, и если он будет продан за эту цену, то "Звезда", вероятно, станет самым ценным рубином, когда-либо проданным на аукционе.

Представитель Sotheby's заявил, что даже в грубом нетронутом состоянии рубин, который до огранки весил 101 карат, "расценивался экспертами как исключительное сокровище".

"Звезда Фура" - рубин исключительной яркости и чистоты

Куиг Брюнинг, глава Sotheby's Jewelry America, сказал, что находка изменила представление об драгоценных камнях с африканского континента, поставив их на один уровень с бирманскими.

"Он, несомненно, может стать знаменосцем африканских рубинов и драгоценных камней в целом, привлекая всеобщее внимание к тому, что они могу соперничать и даже превосходить бирманские, которые всегда высоко ценились", — сказал он.

Текущий мировой рекорд среди рубинов, проданных на аукционе, принадлежит Sunrise Ruby, бирманскому камню весом 25,59 карата, который был продан на аукционе Sotheby's в Женеве в мае 2015 года за 30,3 миллиона долларов.

Рубин "Звезда Фура" был найден в Мозамбике, в провинции Кабу-Делгаду. Однако шахты в этом районе были закрыты после нападений боевиков, поддерживающих ИГИЛ.

В октябре город Монтепуэс подвергся нападению, сотни людей покинули свои дома.

Ранее стало известно, что на аукционе продадут уникальный розовый бриллиант Eternal Pink. Он может уйти с молотка более чем за 35 миллионов долларов.