На аукционе в Нью-Йорке продадут уникальный розовый бриллиант за 35 миллионов долларов (видео)

Редкий бриллиант считается самым ценным и ярким в своем роде.

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Редкий розовый бриллиант выставят на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. И, ожидается, что продан он будет за более чем 35 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

В аукционном доме Sotheby's в Нью-Йорке утверждают, что розовый бриллиант Eternal Pink "беспрецедентного цвета и яркости", может быть продан более чем за 35 миллионов долларов, когда он будет выставлен на торги в июне.

Алмаз под названием "Вечный розовый" был обнаружен алмазной компанией в Южной Африке на руднике в Ботсване в 2019 году.

Он весит около 10,57 карата, окрашен в редкий пурпурно-розовый цвет и считается ультра редким.

Розовый бриллиант Eternal Pink

"Вечный розовый" должен пополнить ряды "самых важных бриллиантов в истории", — заявил в пресс-релизе Квиг Бернинг, глава отдела ювелирных украшений Sotheby's в Америке.

Пока на редкий бриллиант можно полюбоваться в Гонконге в рамках празднования 50-летия Sotheby's в Азии. Потом он отправится в Дубай, Сингапур и Женеву, а потом в Нью-Йорк.

Ценность бриллианта отчасти обусловлена чистотой, как говорят эксперты, он считается совершенно безупречным.

"Это самый красивый и концентрированный оттенок розового в бриллиантах, который я когда-либо видел и который когда-либо появлялся на рынке", — сказал Бернинг.

Розовый бриллиант Eternal Pink Фото: Sotheby's

В 2020 году закрылся алмазный рудник в Австралии, где чаще всего находили розовые бриллианты, так что сейчас стоимость их значительно возросла.

Средняя цена таких драгоценных камней выросла на 30 процентов в период с июня 2020 года по июнь 2021 года.

Розовые бриллианты являются одними из самых редких и самых востребованных драгоценных камней в мире и считаются главной приманкой для инвесторов. Самым дорогим розовым бриллиантом является CTF Pink Star, проданный в 2017 году за 71,2 миллиона долларов гонконгским ювелирам Chow Tai Fook.

Самая высокая аукционная цена за карат принадлежит алмазу Williamson Pink Star, за который в 2022 году было предложено 58 миллионов долларов.

Ранее на аукцион выставляли уникальный и очень крупный цветной бриллиант под названием "Золотая канарейка".