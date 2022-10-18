Крупнейший в мире желтый бриллиант "Золотая канарейка" продадут на аукционе

Крупнейший в мире безупречный бриллиант весом в 303,10 карата продадут на аукционе в Нью-Йорке.

Related video

В Дубае, в рамках своего мирового турне, показали крупнейший мире безупречный бриллиант весом 303,10 карата. Об этом пишет Times Of Oman.

Бриллиант, получивший из-за своего желтого цвета имя "Золотая канарейка" также побывает в Тайбэе, Гонконге и Женеве, а затем прибудет в Нью-Йорк для продажи 7 декабря в рамках аукциона Sotheby's New York Magnificent Jewels.

[ + – ] Желтый бриллиант "Золотая канарейка" продадут на аукционе Фото: Sotheby's

По данным Геммологического института Америки (GIA), желтый бриллиант весит 303,10 карата, что делает его самым большим безупречным бриллиантом.

Цена на него стартует с 15 миллионов долларов. Он будет продан с молотка без резервной цены — это означает, что он будет продаваться по самой высокой цене, какую за него предложат.

Сейчас "Канарейка" огранена в форме груши, но с момента своего открытия он принимал различные формы.

Необработанный алмаз был обнаружен в начале 1980-х годов на территории современной Демократической Республики Конго на заднем дворе дома недалеко от места добычи алмазов.

Его нашла в куче щебня молодая девушка, которая играла в саду своего дяди. Необработанный алмаз весил 890 карат, что делает его одним из крупнейших в мире.

[ + – ] Крупнеший в мире бриллиант до огранки и после нее Фото: Скриншот

В 1984 году он был выставлен в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Нью-Йорке как самый большой необработанный алмаз из когда-либо зарегистрированных.

Необработанный камень необычного золотисто-желтого цвета был рекордного размера и безупречен.

Огранка камня заняла почти пять лет. В результате получилось 15 отдельных камней, самый крупный из которых весил 407,5 карата и был назван несравненным бриллиантом.

С помощью новейшей технологии огранки он был недавно снова огранен, чтобы стать "Золотой канарейкой" — драгоценным камнем весом 303 карата.

Напомним, недавно стало известно, что королева-консорт Камилла, скорей всего не сможет надеть знаменитую корону королевы-матери с бриллиантом Кохинур на коронацию из-за того, что сразу четыре страны претендуют на уникальный камень.

Но ей есть из чего выбрать. Среди королевских сокровищ есть немало корон. В том числе и бриллиантовая диадема, которую часто надевала покойная королева Елизавета.