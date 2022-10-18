Найбільший у світі жовтий діамант "Золота канарка" продадуть на аукціоні

Найбільший у світі бездоганний діамант вагою 303,10 карата продадуть на аукціоні в Нью-Йорку.

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У Дубаї, в рамках свого світового турне, показали найбільший у світі бездоганний діамант вагою 303,10 карата. Про це пише Times Of Oman.

Діамант, який отримав через свій жовтий колір ім'я "Золота канарка" також побуває в Тайбеї, Гонконгу та Женеві, а потім прибуде до Нью-Йорка для продажу 7 грудня в рамках аукціону Sotheby's New York Magnificent Jewels.

[ + – ] Жовтий діамант "Золота канарка" продадуть на аукціоні Фото: Newton

За даними Гемологічного інституту Америки (GIA), жовтий діамант важить 303,10 карата, що робить його найбільшим бездоганним діамантом.

Ціна на нього стартує із 15 мільйонів доларів. Він буде проданий з молотка без резервної ціни — це означає, що він продаватиметься за найвищою ціною, яку запропонують.

Зараз "Канарка" огранована у формі груші, але з моменту свого відкриття він набував різних форм.

Необроблений алмаз було виявлено на початку 1980-х років на території сучасної Демократичної Республіки Конго у задньому дворі будинку неподалік місця видобутку алмазів.

Його знайшла в купі щебеню молода дівчина, яка грала у саду свого дядька. Необроблений алмаз важив 890 карат, що робить його одним із найбільших у світі.

[ + – ] Найбільший у світі діамант до ограновування та після нього Фото: Скриншот

У 1984 році він був виставлений у Смітсонівському національному музеї природної історії в Нью-Йорку як найбільший необроблений діамант із будь-коли зареєстрованих.

Необроблений камінь незвичайного золотаво-жовтого кольору був рекордного розміру та бездоганний.

Ограновування каменю зайняло майже п'ять років. В результаті вийшло 15 окремих каменів, найбільший з яких важив 407,5 карата і був названий незрівнянним діамантом.

За допомогою новітньої технології ограновування він був нещодавно знову огранований, щоб стати "Золотою канаркою" — дорогоцінним каменем вагою 303 карати.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що королева-консорт Камілла, швидше за все, не зможе вдягнути знамениту корону королеви-матері з діамантом Кохінур на коронацію через те, що одразу чотири країни претендують на унікальний камінь.

Але їй є з чого вибрати. Серед королівських скарбів є чимало корон. Зокрема і діамантова діадема, яку часто одягала покійна королева Єлизавета.