Найбільший у світі жовтий діамант "Золота канарка" продадуть на аукціоні
Найбільший у світі бездоганний діамант вагою 303,10 карата продадуть на аукціоні в Нью-Йорку.
У Дубаї, в рамках свого світового турне, показали найбільший у світі бездоганний діамант вагою 303,10 карата. Про це пише Times Of Oman.
Діамант, який отримав через свій жовтий колір ім'я "Золота канарка" також побуває в Тайбеї, Гонконгу та Женеві, а потім прибуде до Нью-Йорка для продажу 7 грудня в рамках аукціону Sotheby's New York Magnificent Jewels.
За даними Гемологічного інституту Америки (GIA), жовтий діамант важить 303,10 карата, що робить його найбільшим бездоганним діамантом.
Ціна на нього стартує із 15 мільйонів доларів. Він буде проданий з молотка без резервної ціни — це означає, що він продаватиметься за найвищою ціною, яку запропонують.
Зараз "Канарка" огранована у формі груші, але з моменту свого відкриття він набував різних форм.
Необроблений алмаз було виявлено на початку 1980-х років на території сучасної Демократичної Республіки Конго у задньому дворі будинку неподалік місця видобутку алмазів.
Його знайшла в купі щебеню молода дівчина, яка грала у саду свого дядька. Необроблений алмаз важив 890 карат, що робить його одним із найбільших у світі.
У 1984 році він був виставлений у Смітсонівському національному музеї природної історії в Нью-Йорку як найбільший необроблений діамант із будь-коли зареєстрованих.
Необроблений камінь незвичайного золотаво-жовтого кольору був рекордного розміру та бездоганний.
Ограновування каменю зайняло майже п'ять років. В результаті вийшло 15 окремих каменів, найбільший з яких важив 407,5 карата і був названий незрівнянним діамантом.
За допомогою новітньої технології ограновування він був нещодавно знову огранований, щоб стати "Золотою канаркою" — дорогоцінним каменем вагою 303 карати.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що королева-консорт Камілла, швидше за все, не зможе вдягнути знамениту корону королеви-матері з діамантом Кохінур на коронацію через те, що одразу чотири країни претендують на унікальний камінь.
Але їй є з чого вибрати. Серед королівських скарбів є чимало корон. Зокрема і діамантова діадема, яку часто одягала покійна королева Єлизавета.