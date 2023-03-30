На аукціоні у Нью-Йорку продадуть унікальний рожевий діамант за 35 мільйонів доларів (відео)

Рідкісний діамант вважається найціннішим і найяскравішим.

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Рідкісний рожевий діамант виставлять на аукціон Sotheby's у Нью-Йорку. І очікується, що проданий він буде за більш ніж 35 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

В аукціонному домі Sotheby's у Нью-Йорку стверджують, що рожевий діамант Eternal Pink "безпрецедентного кольору та яскравості" може бути проданий більш ніж за 35 мільйонів доларів, коли його виставлять на торги в червні.

Діамант під назвою "Вічний рожевий" знайдшла алмазна компанія в Південній Африці на руднику в Ботсвані у 2019 році.

Він важить близько 10,57 карата, має рідкісний пурпурово-рожевий колір і вважається ультрарідкісним.

Рожевий діамант Eternal Pink

"Вічний рожевий" має поповнити ряди "найважливіших діамантів в історії", — заявив у пресрелізі Квіг Бернінг, голова відділу ювелірних прикрас Sotheby's в Америці.

Поки рідкісним діамантом можна помилуватися в Гонконгу в межах святкування 50-річчя Sotheby's в Азії. Потім він вирушить у Дубай, Сінгапур і Женеву, а потім у Нью-Йорк.

Цінність діаманта частково зумовлена чистотою, як кажуть експерти, він вважається абсолютно бездоганним.

"Це найкрасивіший і найконцентрованіший відтінок рожевого в діамантах, який я коли-небудь бачив і який коли-небудь з'являвся на ринку", — сказав Бернінг.

Рожевий діамант Eternal Pink Фото: Sotheby's

У 2020 році закрилася алмазна копальня в Австралії, де найчастіше знаходили рожеві діаманти, тож зараз їхня вартість значно зросла.

Середня ціна такого коштовного каменю зросла на 30 відсотків у період із червня 2020 року по червень 2021 року.

Рожеві діаманти є одними з найрідкісніших і тих, що мають найбільший попит серед інших дорогоцінних каменів у світі. Вони вважаються головною принадою для інвесторів. Найдорожчим рожевим діамантом є CTF Pink Star, проданий у 2017 році за 71,2 мільйона доларів гонконзьким ювелірам Chow Tai Fook.

Найвища аукціонна ціна за карат належить алмазу Williamson Pink Star, за який у 2022 році було запропоновано 58 мільйонів доларів.

Раніше на аукціон виставляли унікальний і дуже великий кольоровий діамант під назвою "Золота канарка".