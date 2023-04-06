Зірка, знайдена у Мозамбіку. На аукціоні продадуть величезний унікальний рубін

Рубін під назвою Estrela de Fura було виявлено лише торік, перед тим, як шахту було закрито.

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Найбільший з колись виставлених на аукціон рубінів буде проданий на Sotheby's приблизно за 30 мільйонів доларів. Унікальний камінь вагою 55,22 карата було виявлено у Мозамбіку лише торік. Про це пише Daily Mail.

101-каратний камінь Estrela de Fura ("Зірка Фура" у перекладі з португальської) був знайдений у Мозамбіку в липні 2022 року в шахті дубайської гірничодобувної компанії Fura.

Камінь був вперше показаний публіці у вересні та буде проданий на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку 8 червня.

Estrela de Fura ("Зірка Фура" у перекладі з португальської) Фото: Sotheby’s

Sotheby's каже, що цей дорогоцінний камінь є "винятковим скарбом" завдяки своєму яскравому червоному відтінку та видатній чистоті. Очікується, що його буде продано за 30 мільйонів доларів.

Дорогоцінний камінь, якій після обробки важить 55,22 карата, вражає не лише своїми розмірами та чистотою, а й місцем, де його знайшли. Раніше вважалося, що такі рубіни є лише у Бірмі.

Sotheby's оцінив рубін у більш ніж 30 мільйонів доларів, і якщо він буде проданий за цю ціну, то "Зірка", ймовірно, стане найціннішим рубіном, який будь-коли продавали на аукціоні.

Представник Sotheby's заявив, що навіть у грубому незайманому стані рубін, який до огранювання важив 101 карат, "розцінювався експертами як винятковий скарб".

"Зірка Фура" — рубін виняткової яскравості та чистоти

Куіг Брюнінг, голова Sotheby's Jewelry America, сказав, що знахідка змінила уявлення про дорогоцінні камені з африканського континенту, поставивши їх на один рівень з бірманськими.

"Він, безперечно, може стати прапороносцем африканських рубінів і дорогоцінного каміння в цілому, привертаючи загальну увагу до того, що вони можуть змагатися і навіть перевершувати бірманські, які завжди високо цінувалися", — сказав він.

Поточний світовий рекорд серед рубінів, проданих на аукціоні, належить Sunrise Ruby, бірманському каменю вагою 25,59 карата, проданого на аукціоні Sotheby's у Женеві в травні 2015 року за 30,3 мільйона доларів.

Рубін "Зірка Фура" було знайдено у Мозамбіку, в провінції Кабу-Делгаду. Проте шахти у цьому районі були закриті після нападів бойовиків, які підтримують ІДІЛ.

У жовтні місто Монтепуес зазнало нападу, сотні людей залишили свої будинки.

Раніше стало відомо, що на аукціоні продадуть унікальний рожевий діамант Eternal Pink. Він може піти з молотка більш як за 35 мільйонів доларів.