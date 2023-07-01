Найбільший у світі рубін Estrela De Fura продали на аукціоні за $34,8 млн (фото)

Маса дорогоцінного каменю складає 55,22 карата. Він був знайдений у Мозамбіку, до обробки його маса становила 101 карат.

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Найбільший рубін, який коли-небудь виставлявся на аукціон, був проданий за $34,8 млн на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку. Про це повідомляє CNN.

Камінь, назва якого Estrela De Fura в перекладі з португальського означає "Зірка Фури", знайшли на рубіновому руднику компанії Fura на півночі Мозамбіку в липні 2022 року.

Спочатку власники рубіна планували продати його у натуральному вигляді. Однак, порадившись із торговими фахівцями, вони дійшли висновку, що Estrela de Fura — це винятковий камінь, гідний найкращого огранювання для повного розкриття його потенціалу.

Раніше світовий рекорд для рубіна, проданого на аукціоні, було встановлено у 2015 році. Він належав бірманському камню Sunrise Ruby вагою 25,59 карата, який придбали за $30,3 млн на аукціоні Sotheby's в Женеві.

Камінь Estrela de Fura ("Зірка Фура") важив 101 карат у необробленому вигляді.

Аукціонний будинок Sotheby's повідомив, що частина грошей, виручених від продажу Estrella de Fura, піде на створення школи, де можна буде здобути технічну освіту в галузі гірничої справи, сільського господарства чи машинобудування.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що дорогоцінний камінь, який після обробки важить 55,22 карата, вражає не лише своїми розмірами та чистотою, а й місцем, де його знайшли. Раніше вважалося, що такі рубіни є лише у Бірмі.

Раніше стало відомо, що на аукціоні продадуть унікальний рожевий діамант Eternal Pink. Він може піти з молотка більш ніж за 35 мільйонів доларів.