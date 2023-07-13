Нападает на серферов и захватывает доски: береговая охрана ищет агрессивную выдру (фото, видео)
На калифорнийском пляже появилось предупреждение, что отдых может стать опасным из-за морского животного. Поведение выдры взволновало экспертов и попало в газетные заголовки.
В штате Калифорния в США агрессивная выдра отбирает у людей доски для серфинга и катается на них. Ее хотят переселить из-за такого поведения. Историей уникальных взаимоотношений между животным и серферами поделились 13 июля в The Guardian.
Фотограф Марк Вудворд опубликовал кадры с морскими выдрами, катающимися на только что захваченных досках для серфинга. По данным СМИ, особую обеспокоенность у властей вызвало поведение выдры 841. На глазах у Вудворда она безжалостно грызла доску, от которой отогнала владельца.
Чем объясняется поведение 5-летней выдры, эксперты объяснить не могут. Органы охраны дикой природы разыскивают животное, чтобы переселить его.
В сети фото с пляжа, где выдры катаются на досках для серфинга, вызвали смех, однако в Органах охраны дикой природы предупредили об опасности.
"Это может показаться милым и забавным, но это становится опасным. Боюсь, морскую выдру, которая родилась в неволе и была выпущена достаточно взрослой, придется поймать и отправить жить в спасательный заповедник", — написал Вудворд о 841.
В Федеральном и государственном департаменте рыбы и дикой природы объяснили, что знают об инцидентах на калифорнийском пляже и уже работают над поиском нового дома для выдры. Эксперты отметили, что агрессивное поведение животного может быть вызвано гормональными всплесками. Также агрессия может быть связана с тем, что 841 подкармливали люди.
"Хотя подтвержденных сообщений о травмах нет, из-за чрезвычайно необычного поведения этой выдры, байдарочникам, серфингистам и другим, которые отдыхают в этом районе, не следует приближаться к выдре или поощрять взаимодействие выдры", — призвали в департаменте.
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