"Кости 70-летней старухи": бывшая королева красоты не может ходить из-за ошибки врачей

Кирсти Хейсман участвовала в конкурсах "Мисс Великобритания" и "Мисс Лондон-Сити", а в 2015-м получила титул "Мисс Хартфордшир". Но спустя восемь лет она с трудом выходит из дома из-за не обнаруженной вовремя болезни.

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В Великобритании 34-летняя Кирсти Хейсман из Уотфорда пострадала из-за того что врачи вовремя не сделали простой тест на проверку болезни Лайма. Сейчас она не может сама ходить и почти все время приводит в постели. Об этом пишет Daily Star.

Женщина прошла путь от победительницы конкурсов красоты до лежачей больной с бактериальной инфекцией. Кирсти Хейсман участвовала в конкурсах "Мисс Великобритания" и "Мисс Лондон-Сити", после чего в 2015 г. стала "Мисс Хартфордшир". Спустя восемь лет она с трудом выходила из дома после того, как ее поразила болезнь Лайма. У нее начались симптомы болезни в тот же год, когда она завоевала свой первый титул.

Она утверждает, что врачи сказали ей, что, скорее всего, у нее инфекция или аутоиммунное заболевание. Не согласившись с таким диагнозом, Кирсти отправилась в Мексику для проведения анализа крови, где вскоре узнала о своей судьбе. Теперь она хочет привлечь внимание общественности к этому заболеванию и призвать других людей, страдающих от загадочных симптомов, пройти обследование.

Кирсти отправилась в Мексику для проведения анализа крови Фото: SWNS

Болезнь Лайма — это бактериальная инфекция, которая передается человеку через зараженных клещей. Оно вызывает высокую температуру, лихорадку, головную боль, боли в мышцах и суставах, а также усталость и упадок сил.

"Если бы инфекция была диагностирована, она могла бы пройти за 28 дней с помощью антибиотиков. Сейчас мой организм отключается, и мужу приходится поднимать меня, чтобы сходить в туалет и принять ванну. Раньше я занималась высокоинтенсивными тренировками, была в форме, а теперь, когда я просыпаюсь, тело слабеет и болит. Я молюсь, чтобы стало лучше, чтобы я могла ходить. Всего этого можно было бы избежать, если бы они сделали простой тест на Лайма", — рассказала британка.

Кирсти начала испытывать симптомы в 2015 году. Она начала страдать от усталости и болей в суставах, затем после посещения ревматолога у нее было выявлено заболевание соединительной ткани и назначена высокая доза стероидов. Ее здоровье продолжало ухудшаться, и, по словам британки, ее руки стали "изуродованы" — у нее были болезненные опухшие суставы, и она не могла поднимать вещи.

После возвращения в Великобританию Кирсти назначили три различных антибиотика на 12-месячный курс Фото: SWNS

Хотя анализы крови не выявили никаких проблем, врачи предположили, что она страдает от аутоиммунного заболевания. После дальнейших обследований ей сказали, что длительное применение стероидов привело к разрушению костей, а ревматолог сказал, что у нее "кости 70-летней старухи".

Она продолжала принимать стероиды и сейчас с трудом пытается прекратить их использование. В январе 2023 г. знакомый предположил, что она может страдать болезнью Лайма, и Кирсти начала изучать это заболевание. В феврале она организовала поездку в Мексику для проведения анализа крови на болезнь Лайма и была шокирована результатами. После возвращения в Великобританию Кирсти назначили три различных антибиотика на 12-месячный курс.

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