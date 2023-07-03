На стройке и без макияжа: девушка-плотник будет бороться за корону королевы красоты (фото)

Сауар Палмер решила ненадолго сменить пилу, электроинструменты и сапоги со стальными носками на бальное платье и высокие каблуки. В сентябре этого года девушка выйдет на подиум в качестве финалистки конкурса "Мисс Англия".

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В Великобритании 20-летня Сауар Палмер, работающая на стройке в качестве слесаря и плотника, помогая конструировать двери и шкафы, поборется за корону королевы красоты. В этом году она выйдет на подиум в качестве финалистки конкурса "Мисс Англия". Об этом пишет Daily Star.

Девушка увлеклась работой по дереву случайно, около шести лет назад, после прохождения производственной практики в 10 классе. Теперь она на время бросит свои инструменты ради конкурса красоты. Британка выйдет на сцену, чтобы побороться за титул и корону "Мисс Лондон" и "Мисс Англия".

Девушка из Эссекса хочет использовать свою "минутку славы", чтобы вдохновить женщин на работу, в которой обычно доминируют мужчины.

"Это здорово — выйти на сцену в качестве женщины в профессии и показать людям, что я могу участвовать в таких конкурсах. Выходить на подиум немного страшно, но я много тренировалась. Я привыкла каждый день носить сапоги со стальными носками, а не каблуки. Все это совершенно случайно, я никогда не занималась ничем, связанным с модельным бизнесом. Я занимаюсь строительством с 14 лет, так что для меня это все в новинку. Я хочу иметь свой собственный бизнес", — сказала она.

Девушка будет соревноваться с 20 другими девушками в новом конкурсе "Мисс Лондон", в котором все участницы будут без макияжа Фото: коллаж Фокус

Девушка будет соревноваться с 20 другими девушками в новом конкурсе "Мисс Лондон", в котором все участницы будут без макияжа. Состязание начнется в сентябре этого года.

"Если бы я выиграла, я бы открыла свой собственный столярный бизнес. Я просто всегда к этому тяготела, и у меня к этому лежит душа. Хорошо бы вдохновить других женщин на то же самое. В этой среде доминируют мужчины, поэтому приятно показать, что это не имеет значения", — добавила Палмер.

Британка часто смотрит видео на YouTube и ходит перед зеркалом, чтобы потренироваться перед важным дебютом на подиуме.

"Они проводят два конкурса "Мисс Англия": "Мисс Лондон с голым лицом" и "FabUK". И в том, и в другом я попала в финал. Я никогда раньше не участвовала ни в чем подобном, для меня это все в новинку. Я взволнована. У меня позитивный настрой, я полна энтузиазма. Тот факт, что я в финале, вызывает у меня чувство гордости. Было бы нереально представлять Великобританию, если бы я выиграла "Мисс Англия". Я просто пытаюсь смотреть видео на YouTube и в TikTok, чтобы получить советы о том, как ходить по подиуму", — заключила красавица.

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